原标题：同质化中走出自己的路，极氪MIX要做豪华品牌不敢做的事情

日前，极氪智能科技旗下家庭全场景大五座极氪MIX正式上市，包括智驾版和长续航智驾版两个版型，并同步开启全国交付。作为浩瀚-M架构首款家用产品，并搭载“极氪超级座舱”的极氪MIX，以全系标配的隐藏式双B柱电动对开门、超低无门槛全面平地板以及主副驾270°电动无级旋转座椅等黑科技，让车成为满足全场景美好出行生活。

早在很久之前，无人驾驶汽车就已在各大科幻电影中展现，人们对无人驾驶、未来出行方式的想象从未停止。2024年10月，特斯拉无人驾驶汽车，彻底取消了方向盘、脚踏板，掀起了对座舱空间的新革命。而极氪MIX的到来，也带来了对未来座舱空间的思考与诠释。

浩瀚-M架构对未来出行空间的重构。极氪MIX源于浩瀚-M架构，突破了传统造车技术限制和传统汽车形态束缚，基于浩瀚-M架构而来的极氪超级座舱，实现空间使用效率、空间便利性、空间灵活性三大颠覆。

在彩电、沙发、冰箱搬进新能源车后，极氪大刀阔斧地调整座舱。颠覆过往体验，这是汽车行业的一次重大突破。10月23日，在MIX发布会上，极氪智能科技CEO安聪慧介绍，新车突破空间使用效率，让车内的有效乘坐空间，突破了90%以上。

“我们付出了巨大成本，MIX的研发投入，是一台中大型SUV的2.8倍。”安聪慧说。

极氪MIX产品主理人杨大成介绍，行业开发一款新车型的专利，一般都是两位数，很多还是外观专利，MIX新车专利申请超过1000项，60%以上都是发明专利。以近1.5米的对开车门为例，其研发成本超4亿元，制造成本是普通车门的5倍。

业内人士表示：“汽车是多种技术的综合体，比亚迪的易四方、易三方属于行驶系统和性能体验的创新，极氪MIX属于车身结构和座舱体验的创新，这两个案例都是当代顶级的，是中国造车技术高度的证明。 放眼整个汽车工业，这车属于顶级的创新。在创新并不被普遍崇拜的当下，它的面世，更是难能可贵，甚至不可思议。”

(责编：董童、李源)

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