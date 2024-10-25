记者10月25日从人力资源社会保障部召开的新闻发布会上获悉，前三季度，一揽子援企稳岗政策已释放红利超1500亿元，持续支持企业稳岗位促发展。

2024年4月，人力资源社会保障部等三部门下发通知，明确推出一揽子阶段性、组合式失业保险援企稳岗政策举措。

具体包括：将降低失业保险费率至1%的政策延续至2025年底，对不裁员少裁员的参保企业继续实施稳岗返还政策至2024年底，对劳动者延续实施技能提升补贴政策至2024年底等。

数据显示，前三季度，降低失业保险费率政策已为企业减少成本1309亿元；稳岗返还资金向企业发放204亿元，惠及职工5605万人；技能提升补贴向219万人次职工和失业保险金领取人员发放36亿元。仅这三项合计就超过1500亿元。

记者：姜琳、黄垚

新华社国内部出品

(责编：岳弘彬、牛镛)

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