人民网北京10月25日电 （记者王连香）据中国民航局官网消息，2024年10月27日至2025年3月29日，全国民航将开始执行2024/25年冬春航季航班计划，目前航班换季工作已准备就绪。2024/25年冬春航季，共有194家国内外航空公司计划每周安排客货运航班11.8万班，比去年同期增长1.2%，国际航线进一步有序恢复。

从航班计划整体情况来看，新航季民航运输生产呈现总体平稳、稳中有进、进中向好态势，实现了良好开局。

国内航线航班方面，49家国内航空公司计划每周安排国内(不含港澳台地区)航班95968班，与去年同期基本持平，比2019/20年冬春航季增长33%。其中，客运航班每周93570班，货运航班每周2398班。新航季，共有37家航空公司在新开的654条国内独飞航线上每周共安排6102个航班运营，新开独飞航线数量同比增加26.7%，聚焦湘西、阿克苏、和田、哈密、喀什等旅游目的地支线机场与北京、上海、广州、成都、深圳等枢纽机场间的干支衔接航线和支线航线。

港澳台地区航线航班方面，已批复34家航空公司的每周3124班客货运航班计划申请，其中，24家内地航空公司每周1668班；10家港澳台航空公司每周1456班。香港航线方面，已批复26家航空公司在内地44个航点与香港间的每周1734班客货运航班计划。澳门航线方面，已批复10家航空公司在内地26个航点与澳门间的每周648班客运航班计划。两岸航线方面，已批复21家航空公司在大陆18个航点与台湾桃园等4个航点间的每周742班客货运航班计划。

国际航线航班方面，已批复178家国内外航空公司的每周19327班客货运航班计划申请，共通航79个境外国家，涉及57个“一带一路”国家每周10326班，占比达到53.48%。其中，批复127家国内外航空公司的每周13987班客运航班计划申请，通航73个境外国家；批复71家国内外航空公司的每周5340班货运航班计划申请，通航52个境外国家。

民航局运输司相关负责人表示，新航季，民航局将继续主动服务国家战略和区域重大战略，引导航空公司构建“全国民航一张网”，完善“空中丝绸之路”和新兴市场航线网络布局，更好满足旅客航空出行需求。同时，强化航线资源使用监管，提升航线资源

(责编：王连香、高雷)

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