人民网北京10月25日电 （记者王连香）记者从中国铁路昆明局集团有限公司（下称国铁昆明局）获悉，自2021年12月正式开通运营以来，中老铁路凭借其经济、便捷、舒适的特点，迅速成为连接中国与老挝乃至东南亚地区的重要交通纽带，极大地促进了区域内的人文交流与经济发展。

截至今年10月23日，中老铁路累计开行旅客列车已突破6万列，累计发送旅客达到4120万人次，标志着中老铁路不仅在推动区域互联互通和人文交流方面取得显著成效，更为中老两国以及东南亚地区的经济合作与文化交融铺设了坚实的桥梁。

为了满足日益增长的旅客出行需求，铁路部门在严格执行基本运行图的基础上，充分利用大数据分析技术，灵活实施“一日一图”的调度策略，精准安排客运能力上线，不仅有效应对了客流变化，还确保了旅客出行的便捷与舒适。中老铁路单日最高开行旅客列车已达85列，发送旅客近9万人次，展现了其强大的运输能力和市场吸引力。

值得一提的是，今年以来，中老铁路客流增长势头迅猛。据统计，今年自1月1日至10月23日，累计开行旅客列车2万多列，发送旅客1570多万人次。其中，10月19日，中老铁路运送跨境旅客超过1280人次，创下了自开通以来的最高纪录，进一步彰显了中老铁路在促进跨境旅游和人文交流方面的重要作用。

中老铁路国际旅客列车的开通，更是为来自世界各地的旅客提供了便捷的跨境旅行选择。截至目前，已有来自100多个国家和地区的30万人次旅客通过中老铁路实现了跨境旅行，尤其是今年1月1日至10月23日累计发送跨境旅客超20万人次。

国铁昆明局相关负责人介绍，这些旅客主要来自老挝、泰国、马来西亚等国，他们主要前往老挝的琅勃拉邦、万象以及中国的昆明、大理、丽江等地进行旅游观光和人文交流。中老铁路的快速发展不仅为区域互联互通注入了强劲动力，也为推动中老两国以及东南亚地区的经济合作和文化交流提供了广阔平台。

设计：王连香 张瑾（实习生）

(责编：王连香、高雷)

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