农业农村部10月25日在国新办新闻发布会上发布消息

全年粮食再获丰收

夏粮早稻已经丰收到手

夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤；早稻产量563.5亿斤，保持稳定

秋粮面积稳中有增

大面积单产提升取得明显成效，截至24日收获进度已达82.5%，又是一个丰收季

我国粮食产量在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，今年预计将首次突破1.4万亿斤

记者：于文静、魏弘毅

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：岳弘彬、牛镛)

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