今年粮食产量预计将首次突破1.4万亿斤
2024年10月25日10:09 | 来源：新华社
小字号
农业农村部10月25日在国新办新闻发布会上发布消息
全年粮食再获丰收
夏粮早稻已经丰收到手
夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤；早稻产量563.5亿斤，保持稳定
秋粮面积稳中有增
大面积单产提升取得明显成效，截至24日收获进度已达82.5%，又是一个丰收季
我国粮食产量在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，今年预计将首次突破1.4万亿斤
记者：于文静、魏弘毅
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：增量政策持续出台 提振市场发展信心
- 人民网北京10月25日电 （记者黄盛）要求财政与货币政策有力放松，促进房地产市场止跌回稳；降息降准、降低存量房贷利率；创设证券基金保险互换便利和股票回购增持再贷款两项结构性货币政策工具；增加地方政府债务置换限额，以支持地方政府化债；中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间…… 自9月下旬以来，一系列宽松政策密集出台，提振市场信心。业内专家表示，前述宏观政策力度大、节奏快，提升了市场对中长期经济增长前景的预期。…
- 评论
- 关注