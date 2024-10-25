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农业农村部：今年粮食产量预计首次突破1.4万亿斤

2024年10月25日10:26 | 来源：人民网
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人民网北京10月25日电 （方经纶）10月25日，在国务院新闻办举行的发布会上，农业农村部副部长张兴旺介绍，全年粮食再获丰收。我国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，今年预计将首次突破1.4万亿斤。

张兴旺表示，前三季度农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头，为巩固和增强经济回升向好、推动高质量发展提供了有力支撑。具体有七方面的突出表现：

全年粮食再获丰收。夏粮早稻已经丰收到手，夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤，近9年增产最多；早稻产量563.5亿斤，连续4年稳定在560亿斤以上。秋粮面积稳中有增，大面积单产提升取得明显成效，截至昨天秋粮收获进度已达82.5%，又是一个丰收季。我国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，今年预计将首次突破1.4万亿斤。大豆油料扩种成果巩固，大豆面积仍然保持在1.5亿亩以上，预计产量稳定在2000万吨以上；油菜籽面积、单产、总产实现“三增”。

“菜篮子”产品供应充裕。突出表现为数量足、质量好、品种多。生猪产能有序调控，9月末全国能繁母猪存栏量4062万头，生猪养殖业稳步发展。肉蛋奶生产稳定，前三季度猪牛羊禽肉产量7044万吨，比去年同期增长了1%，国内水产品产量增长4.5%。蔬菜水果品类丰富、供给充足。

脱贫攻坚成果持续巩固拓展。充分发挥监测帮扶体系作用，落实精准帮扶措施。截至9月底，有巩固拓展脱贫攻坚成果任务的25个省，超六成监测对象已消除返贫致贫风险，其余均落实了帮扶措施，守住了不发生规模性返贫致贫底线。引导信贷资金支持产业发展，累计新增发放脱贫人口小额信贷414.73亿元、惠及93.39万脱贫户，全国脱贫人口务工就业规模保持在3000万人以上，达到了3301.6万人。加快改善脱贫地区发展和生活条件，用好东西部协作、定点帮扶机制，重点区域帮扶成效明显。

农业科技装备水平持续提升。大力培育壮大种业领军企业，进一步摸清农作物、畜禽和渔业种质资源家底，保护利用体系逐步健全。加快实施农业重大科技创新项目，选育出一批高油高产大豆等生产急需品种。加快推进高标准农田建设，开展工程质量“回头看”和专项整治行动，东北黑土地保护性耕作实施面积超过1.12亿亩。农机装备补短板行动取得了新突破。

乡村产业融合发展取得积极成效。农产品加工业效益改善，新产业新业态蓬勃发展，乡村旅游市场供需两旺。据国家统计局数据，前三季度农村居民人均可支配收入达到了16740元，扣除价格因素比上年同期实际增长6.3%，城乡居民收入之比为2.46，比上年同期缩小0.05。

宜居宜业和美乡村建设取得积极进展。农村人居环境持续改善，全国农村卫生厕所普及率达到75%左右，生活垃圾进行收运处理的行政村比例稳定保持在90%以上。农村公共设施建设得到加强，农村教育、医疗、养老服务水平稳步提升。乡村治理效能不断增强，亿万农民共庆第七个中国农民丰收节。

农村改革开放持续深化。重点领域改革稳步推进，在安徽、湖南、广西启动第二轮土地承包到期后再延长30年整省试点，农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动深入推进。新型农业经营主体发展壮大。

(责编：方经纶、高雷)
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