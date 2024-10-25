人民网北京10月25日电 （方经纶）“专家分析，今年粮食丰收单产提升是重要的支撑，对增产的贡献达七成以上。”在国务院新闻办10月25日举行的发布会上，农业农村部总农艺师、种植业管理司（农药管理司）司长潘文博介绍，农业农村部启动实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，会同国家发改委实施粮食单产提升工程，加快良田、良种、良机、良法、良制“五良”集成，季季紧抓，茬茬接续、环环相扣挖掘单产潜力，推动大面积均衡增产。

谈及具体体现，潘文博表示，一是以“增密度”为切入点，亩均株数不断增加。比如，今年玉米单产提升整建制推进县亩株数，少的增加100株，多的增加300-400株。二是以“创高产”为着力点，关键技术加快推广。今年重点推广了玉米精准调控、大豆大垄密植、小麦精细整地播种、油菜直播密植等高产技术模式。三是以“高性能”为突破点，农机装备升级明显，针对播种质量不高这一薄弱环节，加快高性能精量播种机普及推广，同时辅助加装了北斗导航、无人驾驶等智能装备。四是以整建制为着力点，带动均衡增产。比如，今年小麦整建制推进县亩产较上年提高了5.1%左右，带动小麦平均亩产提高10公斤左右。

潘文博提出，下一步，农业农村部将按照“稳面积、增单产”两手发力的要求，着力在五个方面下功夫，持续推进粮油作物大面积单产提升。一是继续筛选推广一批抗逆稳产、高产优质品种。二是继续组装集成一批高产稳产、绿色高效、宜机适用的技术模式。三是继续普及推广一批以气力式高性能播种机和有序抛秧机为重点的新型农机具。四是继续建设一批水肥一体、集中育秧、沟渠配套的农田设施，提高防灾减灾能力。五是继续引导一批新型农业经营主体和社会化服务组织，示范带动推广增产措施，保障关键举措落地见效，促进大面积单产提升。

(责编：申佳平、高雷)

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