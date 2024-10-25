原标题：【职教出海、产教融合】：2024年第二届餐饮烹饪教育高质量发展国际论坛暨第三届全国烹饪与餐饮高等教育高峰论坛圆满落幕

由教育部全国重点建设职教师资培养培训哈尔滨商业大学基地、广东省外语艺术职业学院、广州市旅游商务职业学校、江苏食品药品职业技术学院、广西烹饪职业教育集团联合主办的“第二届餐饮烹饪教育高质量发展国际论坛暨第三届全国烹饪与餐饮管理高等教育高峰论坛”，于2024年10月19日至21日在广州落幕。本次论坛汇聚了来自政府、行业、院校、企业的各方力量，共同探讨餐饮烹饪教育的发展之道，取得了丰硕的成果。

论坛分为指导单位、主办单位致辞、主旨报告、主题演讲、联盟启动仪式、对话工匠（圆桌会议）及企校国际合作MOU签署等环节。汇聚国内70多所职业、本科院校、海外十多所餐饮类院校共同参加，全球餐饮烹饪领域专家大咖齐聚一堂，现场参会人数超过200人。

论坛开幕式上，全国餐饮职业教育教学指导委员会副主任、中国烹饪协会特邀副会长杨铭铎发表致辞，强调餐饮烹饪教育的重要性，并对论坛的召开表示祝贺。随后，哈尔滨商业大学副校长王巍（远程）、广东省外语艺术职业学院党委书记马栩生、广州市旅游商务职业学校校长张立波、江苏食品药品职业技术学院副校长张军、广西商业技师学院副院长黄治乔分别代表主办方致辞，介绍了各自院校的办学特色和优势，并表示将积极推动餐饮烹饪教育国际化发展，为培养高素质烹饪人才贡献力量。

教育部职业教育与成人教育司原二级巡视员刘杰做了题为《中国餐饮职业教育出海战略与实施的思考》的报告，讲述了中国职教的由来、发展现状，指出餐饮行业在带动就业效果显著，但是从业人员整体学历偏低，需要借助人工智能工具作为提升职业教育发展的利器。

论坛邀请了来自国内外知名院校的专家学者进行了精彩的主题演讲，内容涵盖院校国际化合作、餐饮国际化人才培养路径等多个方面。

论坛上，餐饮职业教育国际化服务学习联盟（ASLEC）正式成立，该联盟将致力于推动餐饮烹饪教育国际交流与合作，促进人才培养和就业。联盟启动仪式由澳门科技大学社会和文化研究所博士杨格主持，现场举行了倒金沙的盛大仪式，标志着联盟正式启航。

论坛的第二轮主题演讲环节，来自国内外知名院校的专家学者继续深入探讨餐饮烹饪教育国际化发展之路。

论坛最后，首广西商业技师学院、深圳世匠未来科技有限公司和林肯大学学院(LincoLn University College)三方签署了职业教育国际合作备忘录，广西商业技师学院、深圳世匠未来科技有限公司和丰富人才国际学院（Rich Talents International College）签署了第二个职业教育国际合作备忘录。合作协议的签署，标志着各方将携手合作，共同推动餐饮烹饪教育国际化发展。

(责编：董童、李源)

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