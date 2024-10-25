人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部：四季度猪价大幅波动的可能性较小

2024年10月25日11:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月25日电 （方经纶）10月25日，在国务院新闻办举行的发布会上，农业农村部党组成员李敬辉表示，针对四季度生猪市场走势，农业农村部多次组织养殖企业、行业协会和专家开展会商，大家认为随着猪肉消费进入旺季，猪价大幅波动的可能性较小，生猪养殖头均利润有望保持在正常水平。

李敬辉从“能繁母猪存栏”“新生仔猪数量”“中大猪存栏”以及“母猪生产效率”等方面进行分析：从能繁母猪存栏看，三季度末，全国能繁母猪存栏4062万头，相当于3900万头正常保有量的104.2%，处于产能调控绿色合理空间的上线。从新生仔猪数量看，3月份开始持续增加，按照6个月的育肥周期计算，正好对应秋冬消费旺季，市场供需匹配度比较好。从中大猪存栏看，9月份全国5月龄以上中大猪存栏同比下降4.6%，环比增长1.5%，已连续4个月增长，预示着未来2-3个月的肥猪上市量将较之前的月份增多。

值得关注的是，今年以来母猪生产效率提升，近几个月形成仔猪数量增长较快，按照6个月的育肥周期，这些仔猪将在明年春节后的消费淡季育肥上市，可能会大幅拉低猪价，需要广大养殖户高度重视，合理控制生产节奏。

据农业农村部监测，9月份全国生猪平均价格为每公斤19.7元，较8月份下跌3.2%，结束了连续5个月的上涨，10月份以来猪肉价格继续小幅下降。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：四季度猪价大幅波动的可能性较小
　　人民网北京10月25日电 （方经纶）10月25日，在国务院新闻办举行的发布会上，农业农村部党组成员李敬辉表示，针对四季度生猪市场走势，农业农村部多次组织养殖企业、行业协会和专家开展会商，大家认为随着猪肉消费进入旺季，猪价大幅波动的可能性较小，生猪养殖头均利润有望保持在正常水平。 李敬辉从“能繁母猪存栏”“新生仔猪数量”“中大猪存栏”以及“母猪生产效率”等方面进行分析：从能繁母猪存栏看，三季度末，全国能繁母猪存栏4062万头，相当于3900万头正常保有量的104.2%，处于产能调控绿色合理空间的上线。…
农业农村部：单产提升是今年粮食丰收的重要支撑
　　人民网北京10月25日电 （方经纶）“专家分析，今年粮食丰收单产提升是重要的支撑，对增产的贡献达七成以上。”在国务院新闻办10月25日举行的发布会上，农业农村部总农艺师、种植业管理司（农药管理司）司长潘文博介绍，农业农村部启动实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，会同国家发改委实施粮食单产提升工程，加快良田、良种、良机、良法、良制“五良”集成，季季紧抓，茬茬接续、环环相扣挖掘单产潜力，推动大面积均衡增产。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部