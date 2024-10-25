人民网北京10月25日电 （方经纶）10月25日，在国务院新闻办举行的发布会上，农业农村部党组成员李敬辉表示，针对四季度生猪市场走势，农业农村部多次组织养殖企业、行业协会和专家开展会商，大家认为随着猪肉消费进入旺季，猪价大幅波动的可能性较小，生猪养殖头均利润有望保持在正常水平。

李敬辉从“能繁母猪存栏”“新生仔猪数量”“中大猪存栏”以及“母猪生产效率”等方面进行分析：从能繁母猪存栏看，三季度末，全国能繁母猪存栏4062万头，相当于3900万头正常保有量的104.2%，处于产能调控绿色合理空间的上线。从新生仔猪数量看，3月份开始持续增加，按照6个月的育肥周期计算，正好对应秋冬消费旺季，市场供需匹配度比较好。从中大猪存栏看，9月份全国5月龄以上中大猪存栏同比下降4.6%，环比增长1.5%，已连续4个月增长，预示着未来2-3个月的肥猪上市量将较之前的月份增多。

值得关注的是，今年以来母猪生产效率提升，近几个月形成仔猪数量增长较快，按照6个月的育肥周期，这些仔猪将在明年春节后的消费淡季育肥上市，可能会大幅拉低猪价，需要广大养殖户高度重视，合理控制生产节奏。

据农业农村部监测，9月份全国生猪平均价格为每公斤19.7元，较8月份下跌3.2%，结束了连续5个月的上涨，10月份以来猪肉价格继续小幅下降。

(责编：申佳平、高雷)

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