原标题：“爱家帮帮选”小程序上线：我爱我家新服务助力居民美好生活

近日，我爱我家旗下社区专享好物平台“爱家帮帮选”微信小程序正式上线。该平台定位为“大牌特价，社区专享”，利用我爱我家广泛的经纪人网络，精准洞察居民消费需求，在深入社区的日常服务中，为居民奉上价格亲民、质量上乘、精挑细选的商品，满足居民家庭消费场景的多元化需求，为“住进每一种生活”的美好愿景添砖加瓦。

“爱家帮帮选”微信小程序首页

据悉，“爱家帮帮选”在上线前，曾在多个社区进行过多轮调研，和居民一起讨论生活所需、选品和定价，紧密贴合社区居民的日常高频需求，精心筛选出了个护清洁、上门服务以及食品等多个品类，提供多个低价爆款商品供居民挑选。以社区服务为基础将产品利润最大化地回馈给顾客，在全网范围内享有价格优势。

未来，“爱家帮帮选”还将不断拓宽特色产品线，吸纳更多源自全国各地乡村振兴的特色农产品，做好从田间地头到社区餐桌的嫁接桥梁，为国家乡村振兴战略贡献力量，为社区居民提供贴心服务，传递美好与温暖。

从六项便民服务到“爱家帮帮选”，我爱我家服务社区一以贯之

我爱我家自创立以来，一直将“助力美好生活”视为自己的使命，积极倡导并实践着“待客如己”的服务理念。从社区居民的日常需求出发，我爱我家推出了打印、磨刀、智能手机到家协助等六项便民服务，以及关怀户外工作者的暖心驿站、社区运动嘉年华等，涵盖了居民生活的方方面面，旨在助力每一位居民都能住进自己心仪的生活。

“爱家帮帮选”的推出，本质上是我爱我家服务社区理念的延续。我爱我家遍布社区的门店和经纪人与社区居民是共生的关系，一直是社区的好帮手，也一直在发现和思考哪些是居民所需要的服务，还能够为居民做哪些增值服务。在这个过程中，我爱我家洞察到了社区居民出现了一些新的服务需求。

近年来，随着消费需求的变化，居民们不再盲目追求高端商品和非必需品，而是更加注重质价比和实用性。他们开始选择那些价格适中、品质优良的商品和服务，“省”成为刚需。同时，居家消费成为常态，家庭消费场景迎来转变。

面对纷繁复杂的信息，消费者更加依赖周围人的建议和推荐。他们更愿意听从亲朋好友、邻居大姐的建议，这种信任的重构让社区关系和熟人推荐变得尤为重要，也成为了下单链路的高效转化剂。

正是基于这些洞察，我爱我家上线了社区专享好物平台爱家帮帮选。这个平台不仅延续了我爱我家服务社区的理念，还进一步拓宽了服务居民的宽度和深度。通过“爱家帮帮选”，居民们可以享受到更加便捷、优惠、可信赖的服务，享受到更多的便利和美好。

从社区中来，到社区中去，“爱家帮帮选”为社区创造新价值

“爱家帮帮选”，这一创新的服务模式，植根于日常的社区生活之中，它不仅仅是一个社区专享好物平台，更是一种对社区深情厚谊的体现。它源自社区，成长于社区，最终也以实际行动回馈着社区。

“爱家帮帮选”产品现场体验

“爱家帮帮选”之所以能够向社区居民提供既便捷又优惠的服务，其背后的支撑力量不容忽视——那就是我爱我家庞大的门店网络和遍布各处的经纪人队伍。在社区团购这一新兴场景下，“爱家帮帮选”巧妙地利用了现有资源，在日常的社区服务中，无缝衔接地为居民提供新的增值服务。这种从社区出发，最终又回馈社区的做法，让这一服务模式更加接地气、得人心。

此外，我爱我家经纪人不仅在日常工作中与社区居民保持着密切的联系，还经常在客户群中交流、分享各种生活小贴士和优惠信息。通过这种日常的交流和互动，“爱家帮帮选”能够第一时间捕捉到社区居民的真实需求，从而精准地调整选品策略。这种选品逻辑，不仅确保了产品的实用性和受欢迎程度，还通过集采的方式降低了采购成本，使得居民能够以更低的价格享受到高质量的产品。

从更深层次来看，“爱家帮帮选”是我爱我家对社区生活的深度参与和积极贡献。通过发挥扎根社区的优势，爱家帮帮选让社区服务变得更加贴心、精准和给力，进一步赢得了居民信赖和喜爱。

初心不变，我爱我家始终做推动美好生活“种太阳的人”

自成立以来，我爱我家便始终扮演着推动美好生活里“种太阳的人”，不断探索如何以更优质的服务深入社区，全方位提升居民的生活品质。在这一理念的引领下，“爱家帮帮选”的推出，无疑是对承诺的深刻践行，同时也是对社区居民新需求的积极响应与精准对接。

我爱我家门店

通过这一创新平台，我爱我家不仅为居民搭建了一条便捷、优惠的购物桥梁，更以其独具匠心的商品筛选、实惠诱人的价格策略以及细致入微的服务体验，为居民的日常生活注入了新的活力与可能。

未来，随着助力乡村振兴特色农产品的上架，“爱家帮帮选”还有望成为助力乡村振兴的重要力量，让广大乡村的特色农产品得以突破地域限制，实现上行销售，为农民带来实实在在的收入增长，也让社区居民有机会品尝到来自乡村的纯正美味。

植根于社区、服务于社区的“爱家帮帮选”，将成为社区居民不可或缺的贴心伴侣，持续奉上细致入微的服务与意想不到的惊喜。

(责编：曹淼、李源)

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