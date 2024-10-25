人民网记者 王绍绍

近期，大规模设备更新和消费品以旧换新行动（以下简称“两新”）在全国范围内如火如荼地展开，在扩大内需的同时，也促进了供给方的智能绿色转型升级，实现了“惠企利民”的双重目标，为经济回升向好提供了有力支撑。

近期，国家发展改革委通过超长期特别国债的方式，为工业领域的大规模设备更新提供资金支持。这些资金不仅向中小企业、民营企业倾斜，还扩大了政策的惠及面，确保了资金的有效利用。

据国家发改委相关负责人介绍，目前，1500亿元的超长期特别国债资金已分两批全部安排到项目，共支持了工业、环境基础设施等领域的4600多个项目。初步测算，今年国债资金支持的设备更新项目总投资近8000亿元，可以带动各类设备更新超过200万台（套），形成节能量约2500万吨标准煤/年。

有了政策的“真金白银”加持，各地也纷纷结合自身情况，推出一系列大规模设备更新措施。

江苏省在工业领域积极推进大规模设备更新，今年1月至8月，累计完成工业领域设备更新21.9万台（套），带动了工业固定资产投资的显著增长，同比增长达到12.6%；湖北省在设备更新方面也表现亮眼，设备工器具购置投资同比增长22.2%，比全国增速高出5.4个百分点，显示出强劲的增长势头……

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨表示，实施设备更新行动是推动经济高质量发展的重要举措。通过设备更新，可以提高生产效率、降低能耗、减少污染，形成消费与投资相互促进的良性循环。同时，设备更新还能带动相关产业的发展，形成产业链、价值链的协同升级，为经济高质量发展注入新的活力。

除了大规模设备的更新外，消费品以旧换新政策也展现出了强大的拉动效应。据官方数据显示，今年前三季度，我国社会消费品零售总额达到353564亿元，同比增长3.3%。其中，9月份社会消费品零售总额同比增长3.2%，比上月加快1.1个百分点。在汽车零售额连续几个月同比下降的情况下，9月汽车类商品零售额实现了正增长，较去年同期增长0.4%；家具类零售额同比增速也由负转正。

在北京某以旧换新家电补贴现场，标语醒目地展示着：“以旧换新，家电焕新颜！”“一键换新，美好生活从此开始！”“家电换新，环保又高效！”“以旧换新，为您打造智能家居！”……享受补贴后的消费者纷纷表示，以旧换新不仅让他们省心更省钱，还让他们享受到了更加智能、环保的家居生活。

汽车市场消费“提振”离不开以旧换新政策的大力支持。在宁夏银川的一家汽车4S店，试乘试驾者络绎不绝。店长朱女士表示：“今天卖出20多辆车。新售车辆中50%左右可以享受报废和置换更新的以旧换新补贴。自从以旧换新政策推出以后，车企销量都有大幅增长。受政策推动，很多客户将换车计划提前。”

中国汽车流通协会公布的数据显示，9月份全国狭义乘用车零售量达到210.9万辆，同比增长4.5%，环比增长10.6%。

与此同时，要让“两新”工作更加可持续推进、更好地落地见效，还需要在多个方面继续努力。业内专家表示，对于供给方来说，要持续增强创新动力，坚持创新引领，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。通过设备更新和以旧换新带动产业竞争力的整体提升，推动新质生产力的加快培育。同时，要加强与科研机构的合作，突破关键核心技术，提高产品的附加值和竞争力。

“回收作为资源循环畅通的关键节点也是不能忽视的环节。”有关专家建议，要建立完善的废旧产品回收体系，鼓励企业和个人积极参与废旧产品的回收和再利用。通过制定合理的回收价格和政策，确保废旧产品能够得到及时、有效地处理，这不仅可以减少资源浪费和环境污染，还可以为相关产业的发展提供新的机遇和空间。

(责编：郭思邈、高雷)

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