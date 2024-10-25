人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“两新”政策落地显效 两翼齐飞扩大内需

人民网记者 王绍绍
2024年10月25日12:53 | 来源：人民网
小字号

近期，大规模设备更新和消费品以旧换新行动（以下简称“两新”）在全国范围内如火如荼地展开，在扩大内需的同时，也促进了供给方的智能绿色转型升级，实现了“惠企利民”的双重目标，为经济回升向好提供了有力支撑。

近期，国家发展改革委通过超长期特别国债的方式，为工业领域的大规模设备更新提供资金支持。这些资金不仅向中小企业、民营企业倾斜，还扩大了政策的惠及面，确保了资金的有效利用。

据国家发改委相关负责人介绍，目前，1500亿元的超长期特别国债资金已分两批全部安排到项目，共支持了工业、环境基础设施等领域的4600多个项目。初步测算，今年国债资金支持的设备更新项目总投资近8000亿元，可以带动各类设备更新超过200万台（套），形成节能量约2500万吨标准煤/年。

有了政策的“真金白银”加持，各地也纷纷结合自身情况，推出一系列大规模设备更新措施。

江苏省在工业领域积极推进大规模设备更新，今年1月至8月，累计完成工业领域设备更新21.9万台（套），带动了工业固定资产投资的显著增长，同比增长达到12.6%；湖北省在设备更新方面也表现亮眼，设备工器具购置投资同比增长22.2%，比全国增速高出5.4个百分点，显示出强劲的增长势头……

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨表示，实施设备更新行动是推动经济高质量发展的重要举措。通过设备更新，可以提高生产效率、降低能耗、减少污染，形成消费与投资相互促进的良性循环。同时，设备更新还能带动相关产业的发展，形成产业链、价值链的协同升级，为经济高质量发展注入新的活力。

除了大规模设备的更新外，消费品以旧换新政策也展现出了强大的拉动效应。据官方数据显示，今年前三季度，我国社会消费品零售总额达到353564亿元，同比增长3.3%。其中，9月份社会消费品零售总额同比增长3.2%，比上月加快1.1个百分点。在汽车零售额连续几个月同比下降的情况下，9月汽车类商品零售额实现了正增长，较去年同期增长0.4%；家具类零售额同比增速也由负转正。

在北京某以旧换新家电补贴现场，标语醒目地展示着：“以旧换新，家电焕新颜！”“一键换新，美好生活从此开始！”“家电换新，环保又高效！”“以旧换新，为您打造智能家居！”……享受补贴后的消费者纷纷表示，以旧换新不仅让他们省心更省钱，还让他们享受到了更加智能、环保的家居生活。

汽车市场消费“提振”离不开以旧换新政策的大力支持。在宁夏银川的一家汽车4S店，试乘试驾者络绎不绝。店长朱女士表示：“今天卖出20多辆车。新售车辆中50%左右可以享受报废和置换更新的以旧换新补贴。自从以旧换新政策推出以后，车企销量都有大幅增长。受政策推动，很多客户将换车计划提前。”

中国汽车流通协会公布的数据显示，9月份全国狭义乘用车零售量达到210.9万辆，同比增长4.5%，环比增长10.6%。

与此同时，要让“两新”工作更加可持续推进、更好地落地见效，还需要在多个方面继续努力。业内专家表示，对于供给方来说，要持续增强创新动力，坚持创新引领，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。通过设备更新和以旧换新带动产业竞争力的整体提升，推动新质生产力的加快培育。同时，要加强与科研机构的合作，突破关键核心技术，提高产品的附加值和竞争力。

“回收作为资源循环畅通的关键节点也是不能忽视的环节。”有关专家建议，要建立完善的废旧产品回收体系，鼓励企业和个人积极参与废旧产品的回收和再利用。通过制定合理的回收价格和政策，确保废旧产品能够得到及时、有效地处理，这不仅可以减少资源浪费和环境污染，还可以为相关产业的发展提供新的机遇和空间。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“两新”政策落地显效 两翼齐飞扩大内需
　　近期，大规模设备更新和消费品以旧换新行动（以下简称“两新”）在全国范围内如火如荼地展开，在扩大内需的同时，也促进了供给方的智能绿色转型升级，实现了“惠企利民”的双重目标，为经济回升向好提供了有力支撑。 近期，国家发展改革委通过超长期特别国债的方式，为工业领域的大规模设备更新提供资金支持。…
农业农村部：四季度猪价大幅波动的可能性较小
　　人民网北京10月25日电 （方经纶）10月25日，在国务院新闻办举行的发布会上，农业农村部党组成员李敬辉表示，针对四季度生猪市场走势，农业农村部多次组织养殖企业、行业协会和专家开展会商，大家认为随着猪肉消费进入旺季，猪价大幅波动的可能性较小，生猪养殖头均利润有望保持在正常水平。 李敬辉从“能繁母猪存栏”“新生仔猪数量”“中大猪存栏”以及“母猪生产效率”等方面进行分析：从能繁母猪存栏看，三季度末，全国能繁母猪存栏4062万头，相当于3900万头正常保有量的104.2%，处于产能调控绿色合理空间的上线。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部