新华社成都10月25日电（记者卢宥伊）国家将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施；支持基础研究选题多样化，引导有条件的民营企业开展高风险、高价值基础研究。

这是记者从国家发展改革委24日至25日在四川成都组织召开的促进民营经济高质量发展现场会上了解到的。

国家发展改革委副主任郑备在现场会上介绍，要扎实推动科技创新和产业创新深度融合，进一步促进民营经济高质量发展；健全关键核心技术攻关新型举国体制，提升国家创新体系整体效能，支持民营企业积极参与“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）。

此外，国家发展改革委将深化科技成果转化机制改革，依托我国产业基础优势和超大规模市场优势，完善政策支持和市场服务，促进自主攻关产品推广应用和迭代升级，完善首台（套）、首批次、首版次应用政策，加大政府采购自主创新产品力度，进一步完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策，让民营企业在科技创新中释放更多活力。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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