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2024年全国住房城乡建设行业职业技能大赛决赛将启

2024年10月25日14:13 | 来源：人民网
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人民网北京10月25日电 （记者王仁宏）据住房城乡建设部消息，2024年10月27至28日，2024年全国住房城乡建设行业职业技能大赛决赛将于合肥市举办。本届大赛以“技能铸铁军，匠心建好房”为主题，旨在大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，加快打造爱党报国、敬业奉献、技艺精湛、素质优良的高技能人才队伍，助力住房城乡建设事业高质量发展。

据悉，2024年全国住房城乡建设行业职业技能大赛是由住房城乡建设部、人力资源社会保障部、中华全国总工会共同举办的国家一类职业技能大赛。大赛共设建筑信息模型技术员、砌筑工、钢筋工、防水工、管工5个赛项，同期还将举办古建筑工、乡村建设工匠、建筑机器人、燃气操作工等技术技能展示交流活动。大赛自启动以来，得到了社会各界的高度关注和广泛响应，带动了行业大比武、大练兵，经激烈角逐，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团401名选手脱颖而出，进入决赛。

(责编：王仁宏、高雷)
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