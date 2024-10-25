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助力煤炭业数字化转型 新型煤质快速检测技术发布

2024年10月25日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京10月25日电 （记者杜燕飞）当前，随着数字化技术、人工智能的发展，煤炭行业正加快数字化转型。在此背景下，融合光谱煤质快速检测技术24日正式发布。目前，该技术可实时检测煤炭的热值、水分、硫分和灰分等指标，推动煤质检测耗时缩减至2分钟，并在煤炭全产业链示范应用，检测煤量超4亿吨。

业内人士表示，煤炭质量数据是煤炭生产、销售结算、利用的关键基础数据。一列煤从上游煤矿装车站台装车发出，到下游用煤单位卸车验收，利用传统煤质化验手段，中间至少有2次检测，很难保障上下游煤质检测结果的一致性，也制约了煤炭清洁高效利用。

据介绍，融合光谱煤质快速检测技术，由国家能源集团与中国电子科技集团旗下海康威视联合研发，实现了人工智能、光谱学及化学等多学科交叉融合。相较于至少8小时的传统检测周期，该技术在整列车采样完成后仅需2分钟获取检测结果。

国家发改委等6部门此前发布的《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》明确，加快物联网、移动互联等先进技术在煤炭物流领域的应用，推动煤炭物流标准化建设。

中电联常务副理事长杨昆表示，融合光谱煤质快速检测技术，实现了每一次煤质检测的快速、准确，优化了煤炭资源配置，提高企业生产效率，降低成本，为推动煤炭清洁高效利用注入新动力。

中国煤炭工业协会副会长李延江表示，数字化转型是煤炭行业改革发展的重要任务。以人工智能解决煤炭生产加工利用运输等环节存在的难点，将进一步推进煤炭产业向“绿”向“新”发展。

国家能源集团董事长刘国跃表示，目前，该技术已在多家合作伙伴实现超千万吨的煤炭快速结算，未来将进一步向“大模型、大平台”延伸，打造全域全时态国家级数质量共享服务平台,并拓展至其他大宗散货商品检测领域，促进人工智能高水平场景应用。

(责编：乔业琼、高雷)
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