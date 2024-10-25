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国际航线持续恢复 新航季民航呈现稳中向好态势

人民网记者 乔雪峰
2024年10月25日15:04 | 来源：人民网
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2024年10月27日至2025年3月29日，全国民航将开始执行2024/25年冬春航季航班计划，目前航班换季工作已准备就绪。2024/25年冬春航季，共有194家国内外航空公司计划每周安排客货运航班11.8万班，比去年同期增长1.2%，国际航线进一步有序恢复。

“从航班计划整体情况来看，新航季民航运输生产呈现总体平稳、稳中有进、进中向好态势，实现了良好开局。”民航局运输司相关负责人表示，新航季，民航局将继续主动服务国家战略和区域重大战略，引导航空公司构建“全国民航一张网”，完善“空中丝绸之路”和新兴市场航线网络布局，更好满足旅客航空出行需求。同时，强化航线资源使用监管，提升航线资源使用效率，在航空运输市场更高水平供需动态平衡中推进民航高质量发展。

记者从首都机场获悉，新航季，首都机场客运航班量略有增加，国航部分国内航班所在航站楼将会进行调整。

数据显示，新航季首都机场日均计划执行航班1248架次，较2023年冬航季增加3架次，其中，国际客运航班预计达到日均176班，较2023年冬航季增加10班。首都机场计划通航航点共计211个，客运航点206个，其中，国内客运航点（含港澳台地区）为124个；国际航点预计达到82个，较2024年夏航季新增2个航点。

据民航局运输司相关负责人介绍，本次换季主要呈现两个特点，在国内航空运输市场方面，民航局聚焦统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，引导航空公司深挖国内航空运输市场潜力，适应地方经济社会发展新需求，服务航空枢纽建设新形势，融入航旅融合新趋势。同时，充分发挥宏观调控作用，持续优化调整客座率精准化调控措施，引导航空公司不断优化运力供给、完善航线网络结构，鼓励热门航线快线化运营，提高市场集中度，确保骨干网高效畅通；推动更多中西部、边疆地区旅游城市融入“干支通、全网联”航空运输网络体系，激发支线航空市场活力，促进基础网有效联通。

在国际航空运输市场方面，国际航线进一步有序恢复。从区域看，至拉美和非洲客运航线网络将进一步拓展，北美航线航班将进一步增加，中亚、东南亚、日韩、欧洲等传统市场稳中有进。货运市场稳健增长，其中至阿联酋、德国、英国、比利时、美国、加拿大等市场的货运航班增幅较大。

随着航班换季临近，近日，各大航司纷纷发布冬春航班换季计划，航班线路根据旅游市场变化有所调整。记者在去哪儿平台上查询发现，国内航线中飞往东北、新疆、海南的航班量同比增长较明显。其中，哈尔滨、阿勒泰等城市均为今年的热门目的地；海口、三亚在冬季更热门。此外，广州、深圳、成都、郑州等城市也有小幅增长。

国际航线中，东南亚仍是增班主要区域，得益于免签政策，“新马泰”是冬季热门出境游目的地，新一线城市飞往曼谷、吉隆坡、新加坡等地的航班增长较多。日本、韩国虽然也受到旅客喜爱，但目前时刻已饱和，增长空间有限。

“从2024年冬春航季航班计划整体情况来看，很多航司新开、恢复或增班了东北、东南沿海等地的航班。”航旅纵横行业发展部总经理赵楠接受记者采访时表示，从旅客出行需求看，预计哈尔滨、新疆等地区的冰雪游以及三亚、海口等地区的避寒游将成为旅游主旋律，航空公司会根据旅客出行需求，增加冬季热门旅游城市的航班运力，保障旅客出行。

据航旅纵横大数据显示，新航季执行第一个月（10月27日至11月30日）国内航线计划执行航班量超53万班次，同比去年增长约30%。出入境方面，2024年冬春航季出入境航线持续恢复，通达航点数、航线数逐步增长。新航季执行第一个月（10月27日至11月30日）出入境航线计划执行航班量超8万班次，同比去年增长约55%。

(责编：乔业琼、高雷)
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