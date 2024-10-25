人民网北京10月25日电 （记者许维娜）河道治理、生态修复、家园建设……近年来，这些民心工程在提升城市颜值、改善居住环境方面起到了重要作用，获得了群众的认可与支持。

在江苏泰兴这座有着悠久历史的城市，市中心的仙鹤湾风光带在假日期间热闹非凡。这热闹景象的背后，与近年来持续推进的河道治理工程紧密相关。

住在附近的市民张先生回忆，以前这里的河道狭窄且不流通，河水浑浊不堪，散发出阵阵异味，附近的住户甚至都不敢打开窗户。然而，如今的仙鹤湾风光带已然发生了翻天覆地的变化。

据介绍，这里曾经由于历史因素，面临着诸多水生态问题，如水感官不稳定、水生态系统脆弱、水动力调控粗放等状况，使得城市内河一度成为重点民生改善工程的焦点。

泰兴市河道管理所相关负责人介绍，该所通过深入调研、广泛听取意见，采取了控源截污、水源提质、动力调控、生态修复、智慧运行等综合治理思路。在清水润城二期工程实施过程中，通过生态清淤清除河道内源污染，安装智能截流井截留外源污染，建设产清工程提高引水水源水质，构建小微型水动力循环体系。这些举措有效改善了仙鹤湾风光带的水质状况，增强了河道自身的净化能力，为市民提供了一个较为清新宜人的亲水空间。

同时，建设城区水环境联控联调系统，通过动力调控和智慧运行，实现对河道水动力的精细调控。智能化水泵与闸门控制、实时数据监测与智能响应、联动调节管理以及科学生态补水，确保了河水的流动性和生态平衡。

现如今，仙鹤湾风光带的河道治理工程取得了积极成效。市民和游客可以在河水旁悠闲地散步、惬意地骑行，享受亲水的乐趣。作为“清水润城”二期工程项目的对外展示窗口，仙鹤湾风光带较好地展示着泰兴亲水城市的新魅力。

专家建议，在系统推进城市治理工作过程中，要构建一体化治理体系，推动多部门协同合作。同时，要重视生态系统完整性与可持续性，从全局保护生物多样性，提升生态稳定性，确保长期效益。

(责编：乔业琼、高雷)

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