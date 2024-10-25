人民网北京10月25日电 （记者夏晓伦）当前，房地产市场供求关系发生变化，人民群众对住房品质有了更高要求，希望住上更好的房子、获得更好的服务。

北京房地产中介行业协会秘书长赵庆祥表示，房地产经纪行业，要不断推出服务新模式，进一步提振购房者的信心、改善市场预期，持续满足老百姓对美好居住生活的需求。

二手房交易是关乎买卖双方两个家庭的大事，但交易过程也面临着不少费心的“麻烦事”。交易风险难把控、流程复杂周期长成为许多消费者的痛点。

北京房地产中介行业协会秘书长赵庆祥发言。主办方供图

近日，北京链家举办“新场景 新体验”签约服务中心开放日活动，宣布启用10家签约服务中心。

据介绍，签约服务中心是一站式房产交易服务中心，可为买卖双方提供合同签署、网签备案、银行贷款、缴税过户等交易服务，通过重构二手房交易的流程链条、聚合多方角色，来保障交易安全、提升服务效率和体验。

贝壳集团副总裁、北京链家总经理蒿玉峰。主办方供图

“签约服务中心是北京链家基于消费者品质化需求推出的全新场景，希望通过对整个房产交易流程的重构，提升消费者的安全感和体验感”。贝壳集团副总裁、北京链家总经理蒿玉峰表示。

北京链家交易服务中心负责人安树礼举例称，过去买卖双方因口头协议而产生的纠纷时有发生，而在签约服务中心内，每个签约室都可以提供全程录音录像服务，并在云端永久储存，让签约全程可视、透明，更好地保障双方的合法权益。对于消费者关心的资金安全问题，签约服务中心引入多种资金存管服务。

记者注意到，签约服务中心还设置了“签约经理”这一新角色。“我们的签约经理大多拥有法律、金融等专业学历背景，平均房产行业从业时长超过9年。”北京链家交易服务中心负责人安树礼介绍，北京链家对签约经理这一岗位设置了学历背景和从业经历的门槛，并引入服务质检体系，运用人工抽检和AI质检技术对签约经理的服务进行考核，确保签约经理按照标准流程，为消费者提供安全规范的签约服务。

他介绍，不同于过往由经纪人主导签约，在签约服务中心，签约经理不仅负责审核资质、评估风险、讲解合同，还可以为买卖双方解答交易问题，协助经纪人精准计算贷款和税费。作为独立于买方、卖方、经纪人的第四方，签约经理更加客观公正，有助于让签约流程更为规范。

买过二手房的人都知道，复杂的交易流程十分“熬人”，完成一次二手房交易，买卖双方至少需要往返4个办事机构或场所。签约服务中心则配有银行客户经理、公证人员驻点以及自助征信查询机，可提供贷款、公证、信用管理等服务，承载了签约、网签、面签、缴税、过户等多个功能。

安树礼还透露，签约服务中心未来将拓展公益服务，计划承接不动产大厅亲属过户、老年人咨询等业务，预计年底或明年实现。

(责编：乔业琼、高雷)

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