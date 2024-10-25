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2024媒体融合发展论坛在北京举行

2024年10月25日15:04 | 来源：人民网
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2024

2024媒体融合发展论坛现场。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京10月25日电（记者曹树林、赵梦阳）2024媒体融合发展论坛10月25日在北京举行。本届论坛主题为“加强全媒体传播体系建设、塑造主流舆论新格局”。来自中央和国家机关有关部委负责同志、部分省市党委宣传部负责同志、中央和地方媒体负责同志以及专家学者、企业代表等齐聚一堂，交流融合经验，展望未来趋势，探讨改革路径。

与会嘉宾认为，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视媒体融合发展，习近平总书记亲自谋划推动，指方向、明路径、提要求，引领主流媒体变革不断走向深入。党的二十届三中全会从党和国家事业发展的战略全局出发，作出“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革”的重大部署，发出了新征程上深化媒体改革的动员令。新闻战线要深入贯彻落实全会部署要求，总结发扬新时代媒体融合发展经验，重整行装再出发，扎实推进新一轮媒体改革，进一步巩固壮大主流舆论阵地。

与会嘉宾表示，主流媒体要牢牢把握以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业这个中心任务，坚持改革创新，促进融合升级，提升传播效能，努力开创媒体融合发展新局面，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力。要提高认识，切实增强改革的责任感、使命感；要勇于变革，有效激发创新创造活力；要提升能力，牢牢掌握舆论引导主动权；要善于学习，不断提升改革创新本领。

本届论坛由人民日报社主办。除主论坛外，同时设置“新域新质、塑造深融格局”“数据驱动、创新智媒业态”两个平行分论坛，并举办“AI之夜——奔跑吧！AI中国”等主题活动。

(责编：曹淼、高雷)
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