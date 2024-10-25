原标题：定了！减免→

10月21日，第四届长安汽车科技生态大会之数智工厂揭牌仪式在重庆渝北举行。本次揭牌仪式标志着长安数智工厂这一行业标杆项目正式进入量产阶段，同时也是中国联通&长安汽车“5G未来制造样板点”的正式亮相。

能力契合，共创数智化工厂

近年来，我国汽车行业进入存量时代，市场竞争日益激烈。在整车制造这一核心领域，主流车企都在积极探索C2M制造模式，长安汽车也希望通过整合供应链，统筹生产和销售，迅速响应交付订单，满足用户的个性化需求。而这客观上需要采用新一代ICT技术打通信息“孤岛”、突破瓶颈，支持以数据为中心的全厂要素流通和透明化，进而提升市场竞争力。

中国联通的科技创新布局与长安汽车的转型方向高度契合。作为“技术架构师”，中国联通在5G与制造融合、物联网数据采集与反向控制、数据一致性建模、软件标准化重构等领域进行了大量的原创性研发工作，在确保数据同源、指令可达、交期可见和业务共享等方面积累了全新的“技术栈”和方法论。作为“最强辅助”，中国联通协助长安汽车完成C2M业务重塑，促使其生产模式从基于固定车型顺序生产的“库存制造”模式，向按照订单排序生产的“订单制造”模式转变，以柔性生产响应市场需求，降低库存风险，提高生产效率。

突破C2M制造上限，成效凸显

四大维度赋能，提高C2M模式智能水平。在与长安汽车的合作中，中国联通（重庆）5G融合创新中心利用5G技术，从“建网、联网、用网、护网”四个维度大幅提升长安汽车C2M模式的智能化水平。

“建网”方面，中国联通为长安汽车提供了5G/5G-A、5G LAN、时间敏感网络、边缘计算、双发选收等新型工业网络设施，实现办公网络与生产网络的一体化融合，推动企业内网的无线化、扁平化，更好地保障汽车生产。目前，中国联通已为长安汽车建立2套入驻式双容灾MEC、4个宏基站、338个室内覆盖PRRU，工业环网与5G传输网同沟同槽长度达3200米。

“联网”方面，数智工厂通过5G网络实现了“人、机、料、法、环”的全面连接，打通了长安汽车的各个生产环节，包括冲压、焊装、涂装、总装等，并改造大量哑设备与单机系统，实现生产数据的实时采集与分析，为智能化生产提供了有力支撑。同时，通过IT、OT应用融合化部署，让本地设备、系统变得轻量化，联网设备达12000多个。

“用网”方面，利用5G网络，数智工厂实现了多种创新应用，如“5G+AI”质检、“5G+AR”辅助装配、“5G+北斗”高精度定位等，大幅提高了工厂的生产效率和产品质量。同时，5G网络还助力长安汽车落地跨车间智能生产调度、异构数据分析、智能仓储等五大关键环节的20个典型应用场景，目前数智工厂日均流量约为1.2T，预计后续日均流量将常态保持在3T左右。

“护网”方面，中国联通通过集成化网管平台、融合网关技术及合同级维护标准，提供网络冗余备份、快速发现故障等能力，并构建了跨层级的网络安全防御架构，包括网络安全信息共享机制、监测预警和应急体系等，不仅保障了网络安全信息的无缝共享，还强化了实时监测预警与高效应急响应机制，为数智工厂的网络环境筑起了一道坚固防线。

五大方案协同，深化C2M整体方案创新。在数智工厂建设中，中国联通深入贯彻5G“高目标引领、高水平运营、高质量发展”理念，协同5G应用方案、数据同源方案、指令可达方案、业务共享方案，深化长安汽车C2M整体方案创新。

5G应用方案。为满足长安汽车C2M制造多场景需求，中国联通发挥5G优势，为其提供“5G+应用场景”解决方案，包括“5G+定位”“5G+云化点检”“5G+自动驾驶车辆测试”“5G+AI质检”“5G+装配辅助”“5G+VR培训”等60多个前沿应用场景，场景丰富度与深度均为行业领先。

数据同源方案。为保障制造端到用户端的数据统一，数据同源方案以统一数据建模为核心，构建层级分明、“血缘追溯”、多级联动的数据模型体系，形成3000多项数据标准、100多个数据模型、5级数据资产目录，拉通从订单到制造、物流、交付的全域数据，构建新一代数据平台，支撑数据同源。

指令可达方案。采用行业首创的工控物联网技术，通过采集与控制一体化、空间建模等工业适配创新，实现到工位、机位的产线解耦与指令直达，为C2M柔性制造简化了系统架构，支撑敏捷插单与混线生产等制造新模式。

业务共享方案。为提升C2M业务敏捷程度，业务共享方案采用API智管系统、微服务“脚手架”等创新技术，规范工业软件重构标准，形成15个能力中心、100多项微服务、3000多个API，使业务编排能力更强、响应更快，有效突破了应用系统异构带来的封闭性和原厂绑定，极具行业推广价值。

通过以上方案，长安汽车数智工厂达成了数据同源、指令可达、业务共享、交期可见可控的C2M业务目标，并催生出C2M整体解决方案，形成了“1+N+N”体系，即一个平台（联通“擎天”统一工业控制平台）、N个应用（涵盖物流、制造、计划、质量管理等）、N个C2M增强能力（包括物流增强外库管理、制造执行增强交期控制与插单、计划增强交期应答和动态排产等）。

完善三项机制，助力制造提档升级。C2M制造模式变革将产生许多与传统业务不一样的需求，技术和业务需要同步创新。面对长安汽车制造个性化配置、智能排产排程、柔性产线、新品产能“爬坡”、大量控制点5G直连等需求，中国联通迅速从机制、模式、资源等方面进行变革，快速适应项目需要。

优化运作机制。中国联通（重庆）5G融合创新中心以用户需求为中心，聚集各领域优秀人才，组建专班，深度解析整车制造业务内涵，研究需求内容，进行业务重塑与技术创新。目前已吸纳工业领域专业人才100多人，确保行业理解准确与项目执行。

开启战略共创。中国联通与长安汽车在数智工厂建设上完全开放，团队共建、长期“陪产”、深度共创，携手打造C2M创新模式，形成跨界合作标杆，开启了ICT技术与产业经济的新融合模式。

构建生态体系。中国联通自研“擎天”统一工业控制平台等平台级工具，规范生态厂家的技术架构与开发标准，围绕业务目标，统一数据标准、代码规范、软件架构，破除系统“烟囱”和数据“孤岛”，解决多厂家及其异构系统带来的系列问题，同时与5G技术深度适配，通过应用拉动，让5G接入效果更显著、5G应用生态茁壮成长，为国家软件产业的未来发展开辟了一条新路。

持续擦亮“5G+工业互联网”联通品牌

通过项目实践，中国联通建设了一支跨界融合的队伍，深悉IT、OT、CT、DT技术在工业制造领域的应用本领；打造了一套适用于汽车行业的C2M解决方案，为整车制造开创了崭新局面，推动C2M制造模式转型，催生新的订单化商业模式，为国家汽车战略贡献了联通力量。同时，中国联通还积累了丰富的行业知识、打造了多个创新平台，并完成行业生态创新，推动新标准制定。

未来，中国联通将不断积累发展经验，着力发展无源IoT、5G独立专网、AI垂直模型、新型工控、新型工业软件等，助推产业升级，服务经济发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经