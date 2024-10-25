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全国对口支援三峡库区合作成效显著

2024年10月25日16:08 | 来源：人民网
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人民网北京10月25日电 （欧阳易佳）记者从水利部了解到，2024年全国对口支援三峡库区合作工作座谈会近日召开。水利部副部长王宝恩表示，“十四五”全国对口支援三峡库区合作规划实施以来，在基础设施建设、社会事业进步、公共服务保障、产业发展扶持、生态环境保护等方面，为三峡库区经济社会发展注入强劲活力。

“十四五”期间，三峡库区在基础设施建设、社会事业进步、公共服务保障、产业发展扶持、生态环境保护等方面取得显著成效，为三峡库区经济社会发展注入强劲活力。

王宝恩介绍，三峡库区基本公共服务供给“软”实力显著增强，产业绿色发展取得新成效，脱贫攻坚成果进一步巩固，人力资源开发水平全面提升，对外开放合作水平迈上新台阶。全国对口支援三峡库区工作对保证充分发挥三峡工程“国之重器”作用起到重要支撑。

据悉，此次全国对口支援三峡库区合作工作会议总结“十四五”全国对口支援三峡库区合作规划实施以来的工作进展、成效和经验做法，研究部署下一阶段工作任务。各对口支援地方进一步强化政治担当，聚焦重点任务持续发力，不断提升工作的规范化、精准化水平，做好本轮规划实施情况的监测评估，尽早谋划并扎实推进下一阶段对口支援三峡库区工作。

(责编：乔业琼、高雷)
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