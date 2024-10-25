人民网北京10月25日电 （记者黄盛）10月25日，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行（以下简称“央行”）开展了7000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限为1年，最高投标利率为2.30%，最低投标利率为1.90%，最终中标利率确定为2.00%。此次操作后，中期借贷便利的余额达到了67890亿元。

同日，央行还以固定利率、数量招标的方式开展了2926亿元的逆回购操作。由于当日有1084亿元的7天期逆回购到期，因此实际实现了1842亿元的净投放。

业内人士认为，央行近期在公开市场操作上出手，以应对逆回购到期和税期等因素的影响。例如，在10月16日有7890亿元MLF到期时，央行当日便开展了6424亿元的7天期逆回购操作进行对冲。而在10月23日和10月24日，央行分别开展了7927亿元和7989亿元的7天期逆回购操作，以维持市场流动性的稳定。

中信证券首席经济学家明明表示，央行延续缩长放短，继续降低MLF对于流动性市场影响。本月MLF净回笼890亿元，而25日当天央行实现了1842亿元的逆回购净投放，整体上实现了952亿元的资金净投放。央行缩长放短的操作方式背后，一方面是继续逐步淡化MLF工具对于流动性市场的影响，另一方面则是避免在税期走款和资金跨月阶段，MLF缩量对于流动性市场影响过大，并强化逆回购利率对于市场利率的指导意义。

东方金诚首席宏观分析师王青向记者表示，9月24日央行宣布降息安排后，9月25日MLF操作利率已大幅度下调了30个基点，也就是说10月MLF操作利率已先期进行了下调，而且也基本降到了相应的银行同业存单到期收益率附近。这是本月LPR报价下调而MLF操作利率持稳的主要原因。

王青认为，9月27日央行降准释放资金1万亿，金融机构对10月MLF操作的需求会相应有所下降。10月操作规模仍然较高，缩量幅度不大，旨在保持银行体系流动性处于合理充裕状态，叠加近期明确的大行资本补充安排，都会支持商业银行在四季度加大信贷投放力度。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，此次央行同时开展MLF与逆回购操作，净投放资金，释放出央行灵活运用多种工具，保持市场流动性合理充裕的意图，有助于稳定市场预期。

央行创设的MLF，是提供中期基础货币的货币政策工具，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，可通过招标方式开展。MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。MLF利率发挥中期政策利率的作用，通过调节向金融机构中期融资的成本来对金融机构的资产负债表和市场预期产生影响，引导其向符合国家政策导向的实体经济部门提供低成本资金，促进降低社会融资成本。

有业内人士认为，此次MLF操作属于减量平价续作，在保持货币政策调控力的同时，提高货币政策调控的精准性。

(责编：乔业琼、高雷)

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