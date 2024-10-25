人民网北京10月25日电 （记者杨曦）国家统计局25日发布数据显示，2023年中国创新指数达到165.3（以2015年为100），比上年增长6.0%。分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到177.1、155.0、199.7和129.4，分别比上年增长10.4%、5.5%、6.5%和0.4%。

国家统计局社科文司统计师林梅表示，中国创新指数走势表明，我国创新发展水平稳步提高，创新环境加速改善，创新投入持续增加，创新产出较快提升，创新成效稳中有新，为高质量发展提供坚实支撑。

2015—2023年中国创新指数及分领域指数（注：以2015年为100） 图片来源：国家统计局

从创新环境指数来看，2023年我国创新环境指数为177.1，比上年增长10.4%。分评价指标看，该领域5个评价指标指数全部实现增长；其中，享受加计扣除减免税企业所占比重指数较快提升，比上年增长24.0%；理工类毕业生占适龄人口比重指数比上年增长15.1%，继续保持两位数增长；每万人就业人员中大专及以上学历人数指数、人均GDP指数、科技拨款占财政拨款比重指数分别比上年增长6.6%、5.4%和2.3%。

从创新投入指数来看，2023年我国创新投入指数为155.0，比上年增长5.5%。分评价指标看，该领域的4个评价指标指数三升一降；其中，每万人R&D人员全时当量指数比上年增长14.1%，继续保持两位数增长；企业R&D经费占营业收入比重指数、R&D经费占GDP比重指数分别比上年增长6.1%和3.6%；基础研究人员人均经费指数比上年下降1.2%。

从创新产出指数来看，2023年我国创新产出指数为199.7，比上年增长6.5%。分评价指标看，该领域4个评价指标指数全部实现增长；其中，每万名R&D人员高价值发明专利拥有量指数比上年增长15.6%，继续保持两位数增长；技术市场成交合同平均金额指数、拥有注册商标企业所占比重指数、每万人科技论文数指数分别比上年增长5.0%、4.7%和1.2%。

从创新成效指数来看，2023年我国创新成效指数为129.4，比上年增长0.4%。分评价指标看，该领域的5个评价指标指数三升一平一降；其中，全员劳动生产率指数增长相对较快，比上年增长5.7%；新产品销售收入占营业收入比重指数、“三新”经济增加值占GDP比重指数分别比上年增长2.0%和1.7%；专利密集型产业增加值占GDP比重指数与上年持平；高新技术产品出口额占货物出口额的比重指数比上年下降6.7%。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经