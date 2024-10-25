近期，国家金融监督管理总局、国家发展和改革委员会联合召开支持小微企业融资协调工作机制动员部署视频会议，提出加强统筹部署和组织协调，抓紧建立健全工作机制。广发银行快速响应、周密部署，大力推进融资协调工作机制有序实施。

高度重视，加快落地。10月17日，广发银行召开党委会议，传达学习动员部署会精神，提出干字当头、雷厉风行，抓紧建立健全相关工作机制等要求。制发《关于快速响应支持小微企业融资协调工作机制落实工作的通知》，要求全行47家境内分行按照“直达基层、快速便捷、利率适宜”的目标，推动小微企业融资协调工作机制尽快落地见效。

建立机制，明确责任。10月23日，广发银行总行成立支持小微企业融资协调工作机制专项工作小组，统筹调度政策传达、规划部署、工作协调、进程监督等工作；各分行及分支机构成立工作专班，积极与各级政府协调机制专班对接联系，落实相关要求。

做优服务，靠前对接。在已搭建的普惠金融信贷产品矩阵基础上，持续加大产品供给和应用，进一步扩大服务覆盖面，积极开展“千企万户大走访”活动，深入市场、园区、商圈，对接小微企业实际融资需求，确保协调工作机制触达区县客户。同时，加快落实中小微企业无还本续贷政策，扩大覆盖范围，降低“过桥”成本，切实提高企业获得感。

政策保障，加大投入。10月23日，印发《广发银行支持小微企业融资协调工作机制行动方案》，从政治站位、组织保障、资源投入、提升服务、风险管理、宣传引导、跟踪督导七方面细化工作措施，优化相关流程，推进政策落实落细。同时，加紧制定落实事项清单，明确客户走访方案、授信审批时限、数据统计口径等方面配套措施。

广发银行将继续扎实组织推动支持小微企业融资协调工作机制在全行落实落细，进一步做好“普惠金融”大文章，增强小微企业服务专业能力，提升重点领域服务质效，持续为激发小微企业内生发展动力提供金融支持。

(责编：董童、李源)

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