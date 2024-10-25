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我国将在更高速度等级高铁列车上应用永磁同步牵引系统

2024年10月25日16:23 | 来源：新华社
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随着高速铁路快速发展，高铁列车成为大众出行的重要交通工具。如何进一步推动高铁出行绿色化？10月25日，中国中车首席科学家、中车株洲电力机车研究所有限公司总工程师冯江华告诉记者，在不久的将来，我国将在更高速度等级高铁列车上应用自主研发的永磁同步牵引系统，让飞驰的高铁更省电、更绿色。

在“中国工程院工程科技学术研讨会——双碳战略背景下绿色智能交通装备系统研讨会”上，冯江华在接受记者采访时表示，永磁同步牵引系统是轨道交通下一代牵引系统的主流产品，与传统异步电机牵引系统相比，永磁同步牵引系统更加小型化、轻量化，同时节能表现更好，节能率最高可达30%。

据了解，自2003年起，中车株洲所在国内率先开展轨道交通领域的永磁同步牵引系统研究。2015年，我国第一列装载永磁牵引系统的高铁在中国中车正式下线。

冯江华表示，目前，我国在加紧研制更高速度等级高铁列车，永磁同步牵引系统正在进行装车试验，经过试验运行和数据积累后，将为绿色智能交通装备增添新的动力，在高铁列车牵引技术方面取得国际领先地位。

“中国工程院工程科技学术研讨会——双碳战略背景下绿色智能交通装备系统研讨会”由中国工程院机械与运载工程学部、中国中车股份有限公司共同主办，旨在围绕“绿智新质，交通先行”主题，聚焦“双碳”战略背景下绿色智能交通装备系统前沿领域，推动高端绿色智能交通装备产业自主可控和可持续发展。（记者樊曦）

(责编：卫嘉、白宇)
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