人民网北京10月25日电 （记者罗知之）今日，中国人民银行召开全国中小微企业资金流信用信息共享平台（以下简称资金流信息平台）上线试运行工作会议。

会议指出，建设资金流信息平台是建立完善中小微企业信用信息互联互通机制，探索银行资金流信用信息共享应用，做好金融“五篇大文章”，进一步支持信贷资金精准直达中小微企业的积极探索和全新实践。资金流信息平台于10月25日上线试运行。

会议要求，中国人民银行征信中心和试点金融机构要扎实开展试运行工作，保障服务平稳、有序。做好统筹规划，稳步推进金融机构接入工作，切实维护信息主体权益，积极开展宣传引导，培育资金流信用信息应用意识。加强资金流信息平台与征信系统、动产融资登记系统服务效能的协同，做好基础征信服务工作。充分挖掘资金流信息平台信息价值，发挥资金流信息在贷前审核、贷中评估和贷后管理中的作用。

中国人民银行征信中心有关负责人介绍，本着循序渐进原则，资金流信息平台建设采用分步实施、分批推进计划。首批选择了业务量大、技术实力强、具有地域代表性的31家金融机构参与资金流信息平台上线试运行。资金流信息平台已经正式面向中小微企业和试点金融机构提供资金流信用信息服务。

(责编：罗知之、高雷)

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