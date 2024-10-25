人民网北京10月25日电 （记者赵竹青）10月25日，由北京大学武汉人工智能研究院与武汉东湖高新区国家智能社会治理实验综合基地共同打造的“大型社会模拟器1.0”在武汉发布。

北京大学武汉人工智能研究院首席科学家、北京通用人工智能研究院院长朱松纯介绍，“大型社会模拟器1.0”是全球首个服务社会治理的通用人工智能模拟器平台，能够在3D建模的仿真环境中演练海量智能体交互，实现从个体行为到整体城市运行的多层次复杂系统模拟和群体智能涌现，通过精准推演完整、动态、迭代的社会发展全过程，建构智能社会治理新范式。

朱松纯表示，在国内，该模拟器具有政策支持、海量数据资源和快速技术迭代的优势，在智慧城市建设、社会治理、公共资源优化等方面应用前景广泛；在国际上，该模拟器在多智能体系统、认知模型、复杂系统理论等技术领域具有领先优势，可广泛应用于社会治理，如互联网安全治理、大规模交通仿真、疫情传播和全球经济模拟等。

(责编：赵竹青、高雷)

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