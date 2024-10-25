原标题：海信贾少谦：以中国管理，建世界一流企业

10月25日，以“数智驱动 价值成长”为主题的第十四届中国管理·全球论坛在江苏无锡举行，海信集团董事长贾少谦作为2025年度轮值企业家召集人发表题为《以中国管理，建设世界一流企业》的主旨演讲。贾少谦表示，在刚刚过去的海信55周年庆典上，海信立下了“建设世界一流企业，成就世界一流品牌”的全新目标，也做好了必要的准备，在演讲中他还透露，海信智慧能源产业集群未来的目标是达成500亿产业规模。

“为加快建设世界一流企业，海信的全球化布局将持续加速。”贾少谦在演讲中提到，海信目前在全球拥有10万余名员工，其中外籍员工2.5万人，已初步形成了欧洲、美洲、东盟、中东非、亚太和中国区——全球“5+1”区域中心的研产销一体化布局，在此基础上，海信今年在国内启动了海信日立长沙工厂、冰箱成都工厂二期扩建项目，计划明年投产；在尼日利亚、安哥拉、埃及、阿尔及利亚和摩洛哥等非洲国家加速布局生产基地或合建工厂；在东盟，电视越南工厂已试产，白电泰国工厂正在规划建设中。

贾少谦表示，世界一流企业首先是企业治理上的一流。近年来，海信坚持以长期主义践行ESG，在共担环境责任、打造包容职场、合规稳健经营、拥抱绿色科技、优化产品体验等方面公开披露相关情况并做出未来承诺，海信集团将“不晚于2026年实现运营碳达峰，不晚于2050年实现运营碳中和”。

贾少谦表示，当前，海信正以全面数字化应对全球化新挑战，以全面数字化支撑全球新布局，以全面智能化构筑更多新质生产力。面对业务多元化、全球化，庞大的组织架构、分散的业务流程以及不同地区的差异，海信通过全面数字化转型，达成全球研发的协同共享、供应链的敏捷响应、全球运营的实时管控。

大会现场，贾少谦谈及今年新收购的科林电气。今年8月底，海信成功收购并入主科林电气，短短不到两个月的时间，科林电气新一届董事会、经营层已经就位，海信团队和科林原有团队实现了初步融合，并来海信进行了全方位交流、学习。“未来，海信智慧能源产业集群将达成500亿的产业规模，在全球新能源市场打出独特的竞争优势与发展空间。”贾少谦说。

“中国管理模式、文化在全世界范围的有效性和先进性，已经得到了验证。”贾少谦表示，未来，海信将持续强化海信在技术和产品的核心竞争力，发扬海信在跨文化融合上的强大感染力，发挥海信在品牌矩阵建设上的全球竞争力，坚持做自主品牌，坚持走向高端，加快建设世界一流企业。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经