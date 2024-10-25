人民网北京10月25日电 （记者许维娜）近年来，随着中国文化自信逐步提升，以传统文化元素为切入点的多个产业迎来发展契机，在一定程度上成为消费新增长点，也促使古老文化在现代社会中展现出新的活力。

其中，珠宝作为颇受消费者喜爱的产品，正在逐渐把中华美学融入设计理念，致力于探索创新途径以更好地承载深厚的中华历史、弘扬璀璨的中华文明。

10月24日，2024珠宝产业资本论坛在北京开幕。各行各业的专家学者汇聚一堂，围绕创意赋能文化传承这一主题探讨珠宝产业未来的发展路径。

现场嘉宾参观展品。主办方供图

论坛上，中国珠宝发布大足石刻IP非遗时尚文创金饰“大足金”系列。“作为‘国’字头珠宝品牌，中国珠宝坚持传承和弘扬中华优秀传统文化，此次与大足石刻合作，是将中华美学以珠宝首饰为载体的创新表达，也是推进央地协作、赋能高质量发展的新成果。”中国珠宝首饰进出口股份有限公司总经理张宇波说。

中国珠宝首饰进出口股份有限公司副总经理李志勇表示，中国珠宝创新设计语言，将千年艺术之美以契合现代审美追求的形式表达出来，为大家带来视觉与文化的双重盛宴，将满足当代消费者对于文化自信的追求，实现传统文化在珠宝首饰领域的创造性转化、创新性发展。

与会嘉宾还认为，珠宝产业应以创新为驱动，以市场为导向，不断探索文化与珠宝融合的新模式、新路径。在设计上更加注重挖掘传统文化的内涵，将传统元素与现代时尚相结合；在生产上不断提升工艺水平，确保产品质量；在营销上积极拓展渠道，加强品牌建设。

(责编：乔业琼、高雷)

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