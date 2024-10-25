人民网北京10月25日电 （欧阳易佳）记者从自然资源部召开的媒体座谈会上获悉，今年前三季度，我国在有色金属矿产、贵金属矿产、化工矿产等方面有新的重大发现，提交了一批大型以上储量规模查明资源。

矿产资源保护监督司储量管理处处长、二级巡视员陈红介绍，黑龙江省嫩江市铜山铜矿新发现金资源量57.8吨、铜 383.3万吨、钼13.7万吨（均为金属量），四川省雷波县牛牛寨磷矿、阿居洛呷磷矿分别新发现磷资源量22880万吨、13870.2万吨，贵州省瓮安县上角旁磷矿新发现磷资源量7886.2万吨，内蒙古自治区苏尼特左旗布木特矿区新增萤石资源量589.4万吨（折氟化钙），浙江省遂昌县塘坞里矿区新增萤石资源量102.8万吨。

数据显示，1月至9月，全国共出让探矿权984个，其中战略性矿产探矿权570个，同比增长218.4%。在资金投入方面，1月至6月，全国油气勘查投入资金383.4亿元，同比增长0.3%；固体矿产勘查投入资金56.46亿元，同比增长20.4%，连续4年保持增长，步入新一轮增长周期。

(责编：乔业琼、高雷)

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