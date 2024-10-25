报告显示：我国六成以上公民具备初级及以上数字素养与技能
2024年10月25日23:30 | 来源：新华网
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近日发布的《全民数字素养与技能发展水平调查报告（2024）》显示，我国六成以上公民具备初级及以上数字素养与技能，数字素养与技能水平和区域经济发展态势相符。
报告由国家网信办信息化发展局指导，从我国全民数字素养与技能发展的总体情况、地区情况、群体情况等进行分析，旨在为社会各界深化提升全民数字素养与技能实践和研究提供借鉴参考。
报告提出，根据受访者在数字生活、工作、学习等场景中展现出来的数字化认知理解、应用操作、思维观念等能力，对数字素养与技能水平分为初级、中级、高级三层。
根据报告，我国成年人中，60.61%具备初级及以上数字素养与技能；未成年人中，64.69%具备初级及以上数字素养与技能。
报告认为，受教育程度是影响数字素养与技能的关键因素，公民数字素养与技能随受教育程度提高而提升。此外，我国劳动者适应数字时代职业发展需要的能力逐步增强。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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