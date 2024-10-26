“数据驱动 创新智媒业态”论坛在北京举行
2024年10月26日00:46 | 来源：人民网
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人民网北京10月25日电 10月25日，“数据驱动 创新智媒业态”论坛在北京举行。相关职能部门负责人、部分媒体负责同志、相关领域专家学者和企业代表等齐聚一堂，围绕数据驱动主流媒体系统性变革、数智融合赋能屏媒新生态等话题展开深入探讨与交流，共寻媒体创新发展之道。
“数据驱动 创新智媒业态”论坛现场图片。陈春安摄
与会嘉宾认为，加快培育和发展以数据要素为基础、以人工智能为重要引擎的新质生产力，成为推动高质量发展的内在要求和重要着力点。主流媒体要牢记习近平总书记嘱托，贯彻落实党中央部署，运用信息革命成果，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局。
本次论坛发起了“共建共享屏媒阵地联合行动倡议”，发布了“‘领导留言板’创新产品——民意通”“主流价值观内容传播服务公约”“‘写易’智能创作引擎”“地方数据要素服务平台”等智媒产品。论坛特设两场圆桌讨论，政产学研各界嘉宾围绕“数据驱动媒体业态系统性变革”“数智融合 赋能屏媒新生态”等重点议题展开跨领域的对话交流，分享新成果、新经验、新思路，为媒体融合向纵深发展建言献策。
“数据驱动 创新智媒业态”论坛现场图片。孙文萱摄
本次论坛由人民日报社主办，人民网联合人民日报数字传播有限公司共同承办，是2024媒体融合发展论坛的平行论坛之一。论坛现场布设了多台人民日报电子阅报栏，搭载“2024媒体融合发展论坛”定制内容系统，特设拍照打卡互动展区，为与会嘉宾提供场景化、功能化、定制化信息服务，展示了一批媒体融合向纵深推进的新成果。（齐志明、张钰坤、王峥）
(责编：杨光宇、曹昆)
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