农业农村发展稳中向好、稳中提质
粮食产量有望迈上新台阶（权威发布）
数据来源：农业农村部
粮食和重要农产品供给保障进一步夯实，乡村全面振兴取得积极进展，农业强国建设迈出坚实步伐……10月25日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍今年前三季度农业农村经济运行情况。农业农村部副部长张兴旺在会上表示，前三季度农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头，为巩固和增强经济回升向好、推动高质量发展提供了有力支撑。
单产对粮食增产的贡献预计超七成
最新农情调度显示，截至10月24日，全国秋粮收获进度已达82.5%。“加上夏粮和早稻，全国粮食再获丰收，产量有望迈上1.4万亿斤新台阶。”张兴旺说。
粮食何以再获丰收？
看天气，今年局部气象灾害比较重，但从全国面上看农业灾情是近几年较轻的一年，农作物累计受灾1.35亿亩，比常年减少4400多万亩，绝大多数省份是增产的。
看面积，今年中央财政加大对粮食生产支持力度，三大主粮完全成本保险和种植收入保险实现全覆盖，小麦、早籼稻最低收购价提高，有效调动了农民种粮积极性。各地调整种植结构、发展间作套种，秋粮面积稳中有增，特别是高产作物玉米面积增加较多，对整体上增产贡献较大。
看单产，农业农村部和国家发展改革委接续实施玉米单产提升工程，新启动了大豆单产提升工程，深入实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，指导各地落实适当增密、提高播种质量、水肥一体化、“一喷多促”等关键措施，促进大面积均衡增产。“预计单产对粮食增产的贡献超七成。”张兴旺说。
农业农村部总农艺师、种植业管理司（农药管理司）司长潘文博介绍，从关键技术推广、农机装备升级等方面看，今年玉米单产提升整建制推进县亩株数至少增加100株，玉米精准调控、大豆大垄密植等高产技术模式加快推广。针对播种质量不高这一薄弱环节，加快高性能精量播种机普及推广，同时辅助加装了北斗导航、无人驾驶等智能装备。小麦整建制推进县亩产较上年提高了5.1%左右，带动小麦平均亩产提高10公斤左右。
伴随秋粮陆续丰收上市，秋粮购销进入旺季。农业农村部党组成员李敬辉说：“我们将多措并举抓好秋粮政策性收储、市场化收购及购销市场调控，推动粮食价格保持在合理水平，保障种粮农民收益。”
当前，秋冬种进展总体顺利，播种进度同比略快。“秋冬种是用肥高峰期。”潘文博介绍，农业农村部将会同有关部门充分发挥化肥保供稳价工作机制作用，保障农业生产用肥需要。
“菜篮子”产品供给方面，突出表现为数量足、质量好、品种多。生猪产能有序调控，9月末全国能繁母猪存栏量4062万头，生猪养殖业稳步发展。肉蛋奶生产稳定，前三季度猪牛羊禽肉产量7044万吨，比去年同期增长1%；国内水产品产量增长4.5%。蔬菜水果品类丰富、供给充足。
脱贫攻坚成果持续巩固拓展，超六成监测对象已消除返贫致贫风险
“乡村产业融合发展取得积极成效。”张兴旺介绍，前三季度，农产品加工业效益改善，新产业新业态蓬勃发展，乡村旅游市场供需两旺。据国家统计局数据，前三季度农村居民人均可支配收入达16740元，扣除价格因素比上年同期实际增长6.3%；城乡居民收入之比为2.46，比上年同期缩小0.05。
脱贫攻坚成果持续巩固拓展。一方面，充分发挥监测帮扶体系作用，落实精准帮扶措施。截至9月底，有巩固拓展脱贫攻坚成果任务的25个省份，超六成监测对象已消除返贫致贫风险，其余均落实了帮扶措施，守住了不发生规模性返贫致贫底线。另一方面，引导信贷资金支持产业发展，累计新增发放脱贫人口小额信贷414.73亿元、惠及93.39万脱贫户，全国脱贫人口务工就业规模达3301.6万人。加快改善脱贫地区发展和生活条件，用好东西部协作、定点帮扶机制，重点区域帮扶成效明显。
前三季度，宜居宜业和美乡村建设取得积极进展。农村人居环境持续改善，全国农村卫生厕所普及率达75%左右，生活垃圾进行收运处理的行政村比例稳定保持在90%以上。
将建立农业科技企业库，进一步强化企业科技创新主体作用
前三季度，农业科技装备水平持续提升。农业农村部大力培育壮大种业领军企业，进一步摸清了农作物、畜禽和渔业种质资源家底，保护利用体系逐步健全。加快实施农业重大科技创新项目，选育出一批高油高产大豆等生产急需品种。农机装备补短板行动取得新突破。
“农业现代化关键是农业科技现代化。”张兴旺表示，进一步增强保障粮食和重要农产品稳定安全供给能力，很大程度上也要靠科技创新。
如何发挥好企业科技创新主体作用？主要通过支持企业参与国家重大科技任务、促进创新要素向企业集聚、积极营造助力企业发展的政策环境等。“十四五”以来，在农业生物育种重大专项、国家重点研发计划等重大科技项目中，过半参与主体是企业。全国已成立15家由企业牵头的农业科技创新联盟，农业高新技术产业示范区、现代农业产业科技创新中心等各类载体平台已集聚全国2700多家涉农高新技术企业。
下一步，农业农村部将建立农业科技企业库，针对性支持农业领域里创新能力比较强、潜力比较大的科技型企业，建立常态化对接服务机制，“一企一策”闭环式推动解决企业遇到的实际问题。不断完善科技攻关需求对接机制，支持企业深度参与重大科技创新决策，增强企业创新的自主性和驱动力。
《 人民日报 》（ 2024年10月26日 03 版）
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