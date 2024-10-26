新华社北京10月25日电 （记者吴雨、任军）10月25日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等多家银行，对符合条件的存量房贷利率进行了批量集中调整。调整由银行统一操作，绝大多数借款人不需要到银行网点，也无需在网银操作。

我国绝大部分房贷利率以贷款市场报价利率（LPR）为定价基准加点形成，25日调整的是加点幅度。根据9月29日中国人民银行指导市场利率定价自律机制发布的倡议，各商业银行调整的存量房贷包括首套、二套及以上，利率调降至不低于LPR减30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放商业银行个人住房贷款利率下限（如有）。

记者从多家银行了解到，大部分存量房贷利率25日已完成批量调整，借款人可通过线上线下渠道查看利率调整结果。部分中小银行完成调整的时间可能会略晚，总体将于10月31日前完成。调整后，预计存量房贷利率将平均下降0.5个百分点左右，总体上将节省利息支出1500亿元，惠及5000万户家庭、1.5亿人口。

业内人士认为，存量房贷利率下降后，购房者还款压力减轻，可支配收入增加，可用于满足更广泛的消费需求，提振消费信心。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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