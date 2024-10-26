人民网记者 黄盛

今年以来，在各类稳增长的宏观政策引导下，特别是自9月下旬一系列增量政策逐步落地后，证券行业功能性正在更好地发挥出来，在完善资本市场投融资功能中起到了更加积极作用，更好地服务居民的财富管理需求和实体经济的融资需求。

业内人士表示，在更好发挥功能性的同时，证券行业盈利也进入到高质量阶段。此外，一流投行建设加速推进，提升了证券公司的经营效率，使得行业经营更加行稳致远。

经营效率提升 一流投行建设加速

业内人士认为，2023年中央金融工作会议以来，随着各类政策的积极引导，券商行业在更高效地助力资本市场投融资再平衡、公平与效率再平衡方面起到了积极作用。

国泰君安证券非银首席分析师刘欣琦向记者表示，针对证券行业，“新国九条”等政策支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，鼓励中小机构差异化发展、特色化经营，推动行业回归本源、聚焦功能性发挥，在服务实体经济、国家战略、居民财富管理等方面发挥更大专业作用。

针对9月下旬以来出台的一系列增量政策，刘欣琦表示，近期政策“组合拳”针对资本市场现状提出更聚焦的解决方案，有望引入更多增量资金、促进投融资再平衡。

刘欣琦说，上半年证券行业盈利有所承压，2024年上半年43家上市券商合计实现归母净利润639.61亿元，同比-21.92%。随着上述系列政策落地，资本市场交投活跃度显著提升，给券商经纪、资管、两融等主要业务带来显著增长，从而改善券商盈利能力。同时，中长期机构资金的入市将提升机构客户服务需求，券商将通过提供机构经纪、券结、托管、研究等轻资本业务及产品创设、做市交易、资本中介等客需型重资本业务，为机构投资者提供综合金融服务，进而服务于居民财富的保值增值需求。

另外，刘欣琦也认为，近期系列增量政策对券商服务中长期资金入市、提供高质量投行服务等方面提出了新要求，专业能力突出、稳健合规的优质券商有望在行业机遇期加速转型，加快推进一流投行建设。

并购重组推动改革 提升行业集中度

业内人士认为，近期，证监会发布了关于促进并购重组的六条措施、引导了公募基金管理费及交易佣金下调，再加上投行业务的阶段性收紧，这在一定程度上对证券行业的短期收入造成一定压力，但此时通过并购重组等方式进行资源整合，有利于提升券商在行业中的竞争地位，同时也推动行业进行供给侧改革。

海通证券非银金融行业首席分析师孙婷向记者表示，费类业务竞争加剧、机构化的大背景下，证券行业竞争转向专业化、综合化业务，头部券商综合业务优势带来市占率持续提升，行业集中度提升趋势进一步凸显。随着市场环境的日益复杂以及客户需求多样性的提升，促使证券公司通过并购重组来快速扩大业务规模和提升竞争力。大型券商通过并购进一步补齐短板，巩固优势，中小券商通过外延并购有望弯道超车，快速做大，实现规模效应和业务互补。

除了通过外延式并购做大做强外，内生增长同样不可或缺，结合行业目前发展阶段及海外投资银行的成熟经验，孙婷认为，券商的做市业务、投顾业务和数字化转型三个方面值得期待。

具体来看，孙婷表示，目前国内券商自营业务方向性投资波动性大且收益率依赖市场环境、收益面临不稳定性。相比之下，去方向性的做市业务波动性较低，可以提升券商整体业绩的稳定性与韧性。在投顾业务方面，随着财富管理转型的持续深化，券商投顾团队快速扩张，客户资产规模亦快速增长，再加上基金投顾业务已具备由试点转向常规的条件，这将有利于培育专业买方中介力量，改善投资者服务和回报，优化资本市场资金结构，促进基金行业的高质量发展。

此外，孙婷认为，随着金融科技影响力的不断提升，证券行业数字化转型日渐提速，科技能力建设作为提升行业核心竞争力的关键，已成为各大券商激烈竞逐的赛道，国内证券业数字化转型的人才基础还有很大的提升空间。

突出主责主业 强化功能性引导

今年9月20日，证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》（以下简称《规定》），并将于2025年1月1日起正式施行。在此之前，2023年11月3日，证监会就《证券公司风险控制指标计算标准规定（修订稿）》公开征求意见；后经证监会逐条研究，对大部分建议已充分吸收，未完全吸收的意见主要涉及放松场外衍生品等创新业务的计算标准。

广发证券非银金融行业首席分析师陈福向记者表示，《规定》突出服务实体经济主责主业，进一步发挥风险控制指标的导向作用，对证券公司投资股票、开展做市、资产管理、参与公募REITs等业务的风险控制指标以优化，进一步引导证券公司在投资端、融资端、交易端发力，进一步引导证券公司充分发挥长期价值投资、服务实体经济融资、服务居民财富管理等功能作用。

同时，《规定》强化分类监管，拓展优质证券公司资本空间，提升其资本使用效率，助力做优做强。陈福认为，《规定》适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数，推动试点内部模型法等风险计量高级方法，支持合规稳健的优质证券公司更好为实体经济提供综合金融服务。

陈福还表示，《规定》突出风险管理，切实提升风控指标的有效性。对证券公司所有业务活动纳入风险控制指标约束范围，对创新业务和风险较高的业务从严设置风险计算标准。

陈福说，《规定》整体沿袭业务全面覆盖、强化功能性引导、头部差异化放松与场外衍生品严监管的监管理念，进一步优化指标计算，引导券商入市、发展做市、资管业务，有助于突出证券公司服务资本市场的主责主业，以及强化分类监管、提升大型经营稳健机构做优做强能力，有利于扩大行业的杠杆水平提升空间。

(责编：王仁宏、高雷)

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