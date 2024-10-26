搭载4名美国和俄罗斯宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船25日返回地球。

据美国航天局介绍，“龙”飞船于美国东部时间23日17时05分脱离国际空间站，美国东部时间25日3时29分许在佛罗里达州附近海域溅落。

美国航天局说，4名宇航员返回地球后进行了常规医疗评估，其中一名美国宇航员出现健康问题。这名宇航员目前处于稳定状态，正在接受观察。

这次任务是载人“龙”飞船第八次为国际空间站运送轮换宇航员。搭乘“龙”飞船返回地球的4名宇航员分别是美国航天局宇航员马修·多米尼克、迈克尔·巴拉特、珍妮特·埃普斯，以及俄罗斯国家航天集团宇航员亚历山大·格列边金。他们今年3月5日搭乘“龙”飞船飞抵国际空间站执行航天任务。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。（记者谭晶晶）

(责编：王仁宏、申佳平)

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