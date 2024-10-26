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以旧换新政策加快显效 有力促进消费回暖

2024年10月26日09:15 | 来源：新华网
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　　消费品以旧换新各项工作进展顺利，叠加“金九银十”消费旺季，政策效应加快释放，有力促进消费回暖。

　　这是记者25日从商务部举行的消费品以旧换新专题新闻发布会上了解到的。汽车方面，截至10月24日，全国汽车报废更新补贴申请超157万份，各地汽车置换更新补贴申请超126万份，补贴申请量呈现快速增长态势。9月份，国内乘用车零售量211.2万辆，同比增长4.5%，比8月份加快5.5个百分点。10月前三周，国内乘用车零售量比上年同期增长16%，比上个月同期增长12%。

　　家电方面，截至10月24日，1363.5万名消费者购买了中央明确的8大类家电产品1984.3万台，带动销售额913.4亿元。家装厨卫方面，初步统计，截至10月24日，各地家装厨卫“焕新”补贴产品约630万件，累计带动销售额190亿元。从消费市场总体情况来看，9月份全国社会消费品零售总额4.11万亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，汽车、家具类商品零售额增速由负转正，家电和音像器材类商品零售额增速为近年来最高。

　　值得一提的是，以旧换新还带动新能源、高效能、智能网联化设备产品相关行业发展。9月份，新能源乘用车零售量112万辆，同比增长51%，占乘用车销售量比重超过53%，新能源汽车正逐步成为汽车消费市场主流。全国家电以旧换新资格校验系统数据显示，消费者购买的一级能效家电产品占比超过90%。商务大数据监测显示，国庆期间，智能家居系统销售额同比增长85.2%。（记者谢希瑶）

(责编：王仁宏、申佳平)
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