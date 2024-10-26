人民网北京10月25日电 （方经纶）据工业和信息化部消息，今年10月底，我国民用工业将接受禁止化学武器组织（以下简称“禁化武组织”）第500次现场视察。11月1日，工业和信息化部安全生产司将在被视察企业所在地江苏省常熟市举办纪念中国民用工业500次禁化武组织视察活动。

据了解，《禁止化学武器公约》（以下简称“《公约》”）于1997年4月29日正式生效，是人类历史上第一个全面禁止、彻底销毁一整类大规模杀伤性武器的多边条约，旨在销毁现有化学武器库存并永久性消除化学武器对人类的威胁，使化学领域成就完全用于造福人类，是全球安全治理的重要支柱之一。

自生效以来，《公约》在化学武器裁军和防止化学武器再现方面取得了举世公认的成效，于2013年获得诺贝尔和平奖。

《公约》是中华人民共和国政府参与谈判达成的第一部军控裁军领域的国际条约。我国积极参与《公约》谈判进程，为《公约》完善涉及遗弃化学武器等内容贡献了中国智慧。

(责编：申佳平、高雷)

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