昆明生物多样性基金（昆明基金）理事会24日在哥伦比亚卡利举行全体会议，审议并通过了9个小额项目的评审结果。这标志着昆明基金进入了落实“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（“昆蒙框架”）的新阶段。

记者了解到，昆明基金首批支持的9个小额项目覆盖15个国家，包括中东欧区域1个项目、亚太区域4个项目、非洲区域2个项目、拉美区域2个项目。

在联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）期间，中国生态环境部部长黄润秋回答新华社记者提问时说，昆明基金将急发展中国家所急，从“昆蒙框架”的生物多样性主流化、生态系统恢复和保护、生物多样性可持续利用、遗传资源及其数字序列信息的惠益分享、外来入侵物种防控等关键目标入手，实施一批“小而美”的项目，助力发展中国家落实框架目标。

生物多样性治理方面的能力建设水平不足，是发展中国家落实“昆蒙框架”的重要制约因素。黄润秋说，昆明基金将通过实施项目，强化发展中国家相关能力建设。

据了解，中国在2021年10月正式宣布，将率先出资15亿元人民币，成立昆明基金，支持发展中国家生物多样性保护事业。2024年5月，昆明基金正式启动。

联合国环境规划署执行主任安诺生表示，联合国环境规划署非常感谢中国作出的贡献。中国在担任COP15主席国期间，在达成“昆蒙框架”方面做得非常出色。中国在寻求做好本国生物多样性工作的同时，也表现出与全球南方国家的团结。（记者王林园 廖思维）

(责编：王仁宏、申佳平)

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