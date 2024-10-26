25日，大部分存量房贷利率完成批量下调，将惠及5000万户家庭、1.5亿人口。

记者从工、农、中、建等国有大行了解到，自10月25日起，借款人可通过手机银行App、小程序、客服电话、贷款经办行等渠道，查询自己的房贷利率调整结果。

当日一早，在山东济南从事蔬菜批发生意的焦先生迫不及待打开农行手机银行App查看，自己的房贷利率已从原先的贷款市场报价利率（LPR）加60个基点，下调为LPR减30个基点，总计下调了90个基点。

“节约下来的钱既可作为孩子的教育资金，又能用于扩大批发生意。”焦先生给记者算了笔账：此次贷款利率调降后，每月将少还约700元，剩余期限还款利息预计减少16万多元。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示，还款压力减轻，借款人可支配收入增加，可用于满足更广泛的消费需求。对个人、家庭来说，缓解支出压力，增强消费信心。对个体工商户来说，将为经营提供更加充裕的现金流，节省下来的资金可扩大经营规模。

9月24日，中国人民银行行长潘功胜宣布降低存量房贷利率。9月29日，中国人民银行发布公告，并指导市场利率定价自律机制发布倡议：各商业银行于10月31日前统一对存量房贷利率实施批量调整。

我国绝大部分房贷利率以LPR为定价基准加点形成，此次调整的是加点幅度。根据安排，各商业银行调整的存量房贷包括首套、二套及以上，利率调降至不低于LPR减30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放商业银行个人住房贷款利率下限（如有）。

随后，多家银行及时跟进，10月12日主要商业银行发布操作细则，推进政策落地。

此次统一调降，有多少人能享受到利好？

中国人民银行公布的数据显示，预计此次统一调降的平均降幅在0.5个百分点左右，将节省借款人利息支出1500亿元，惠及5000万户家庭、1.5亿人口。

存量房贷客户基数大、分布区域广、特殊情形多，如何确保借款人能便捷享受到利好？

记者了解到，为快速推进存量房贷利率调整相关工作，各家银行加紧修改合同和系统，绝大多数借款人不需要到网点办理，银行统一批量调整，这部分存量房贷占九成以上。只有一些网络不是很完备的中小银行，可能需要借款人到网点办理。

“对符合本次利率调整政策的存量房贷，客户无需申请，我们统一进行了调降。对固定利率、基准利率等特殊情形的客户，通过线上、线下渠道转为浮动利率贷款后，一并于10月25日完成批量调整。”建设银行相关负责人说。

记者了解到，目前，建行符合批量下调条件的贷款在存量个人住房贷款中占八成以上，该行此次批量调整的贷款超过1200万笔、5万亿元。此外，农行共对超900万的房贷客户下调房贷利率，占该行房贷客户总数的八成以上。

业内人士认为，存量房贷利率批量调降将从一定程度上缓解按揭贷款的提前还款需求。一家国有大行工作人员告诉记者，相较政策出台前的9月中上旬，10月以来该行个人按揭提前还款日均申请量减少了20%。

这次批量调降总体预计会在10月31日前全部完成，但对于借款人来说，利好不止于此。

今年以来，5年期以上LPR经过3次调降，已累计下降60个基点，带动存量和新增房贷利率进一步下行。

“我的房贷加点幅度下降了85个基点，100万元的房贷每月能少还近500元。明年1月1日重定价日后，LPR按新利率执行又能省下一些。”家住北京的康女士说。

优化个人住房贷款最低首付款比例、延长部分房地产金融政策期限、支持收购房企存量土地、优化保障性住房再贷款有关要求……近期，金融管理部门出台一系列房地产金融举措，不仅使购房人和房企享受实惠，更对宏观经济产生一系列积极影响。

随着一系列房地产金融政策落地见效，居民住房消费负担进一步减轻，将持续激发投资和消费活力，稳定预期、提振信心。（新华社记者任军、吴雨、李延霞）

(责编：王仁宏、申佳平)

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