就业是最基本的民生。记者从人力资源社会保障部25日召开的新闻发布会上获悉，今年以来，我国出台了一系列稳预期、稳增长、稳就业的政策，取得积极成效。1至9月，城镇新增就业达1049万人，9月份全国城镇调查失业率为5.1%。

人力资源社会保障部新闻发言人陈峰介绍，今年以来，人社部门深入实施先进制造业促就业行动，突出抓好高校毕业生等青年就业，落实新一轮就业创业支持政策，实施就业服务攻坚行动；强化脱贫人口就业帮扶，9月底脱贫人口务工规模为3301.6万人；此外还开展了百日千万招聘专项行动，组织线上线下招聘4.6万场，发布岗位需求1720万人次。

全力稳住就业大盘的同时，下一步相关部门还将在哪些方面持续发力促就业？

人力资源社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉表示，首先将着力稳定和扩大就业总量。中共中央、国务院近期印发关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，提出六方面24项措施。“我们将抓好贯彻落实，细化配套举措，健全高质量充分就业促进机制，推进就业领域改革落地见效。”陈勇嘉说。

他表示，接下来将会同相关部门挖掘各类产业链带动就业潜力，积极培育就业新增长点，实施先进制造业、银发经济等吸纳就业专项行动，统筹用好税费减免、就业补贴、稳岗返还等政策，支持企业稳岗扩岗。

加强职业技能培训是缓解结构性就业矛盾、提高劳动者竞争力的重要途径。

“人社部门将围绕数字经济、绿色经济等重点领域，落实差异化培训补贴政策，大规模开展技能培训。”陈勇嘉介绍，此外还将动态发布技能人才薪酬信息，建立技能人才最低工资分类参考指引，提高技能人才薪酬待遇，营造技能成才良好环境。

针对稳重点群体就业，将聚焦离校未就业毕业生，实施就业服务攻坚行动，推进百万见习岗位募集计划；聚焦脱贫人口等农村劳动力，深入实施防止返贫就业攻坚行动，举办劳务协作暨劳务品牌发展大会，支持农村劳动力就业增收。

加强大龄、残疾、较长时间失业等困难群体的就业帮扶，是守牢兜住民生底线的重要方面。

“我们依托就业信息一体化平台，建立精准帮扶台账。广泛收集适合援助对象的城乡社区岗位、急需紧缺岗位、灵活就业岗位，以及低门槛、有保障的爱心岗位，形成岗位清单。”陈勇嘉说，人社部门对援助对象到企业就业或自主创业的，按规定落实税费优惠和创业担保贷款。对援助对象到企业就业、灵活就业的给予社保补贴，对参加培训的给予职业培训补贴，对无法通过市场化渠道就业的通过公益性岗位兜底安置，并给予岗位补贴。

同时，人社部门还将健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度，扩大新就业形态就业人员职业伤害保障试点范围。完善劳动关系协调协商机制，加强劳动争议调解仲裁和监察执法。

“现在距年底只有两个多月的时间，我们将认真落实党中央、国务院决策部署，抢抓年底前时间窗口，坚持以改革的办法破解发展难题，努力完成全年目标任务。”陈峰说。（新华社记者黄垚、姜琳）

(责编：王仁宏、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经