“高质量发展故事汇”上线仪式。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京10月26日电（记者夏晓伦、王绍绍）2024媒体融合发展论坛10月25日在北京举行。论坛开幕式上举办了人民日报社经济宣传融媒体品牌栏目“高质量发展故事汇”上线仪式。

为深入宣传阐释习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，充分展示新时代中国经济高质量发展的成功实践和经验，全面体现坚持“两个结合”、开拓马克思主义政治经济学新境界的原创性贡献和最新成果，讲好新时代中国经济故事，人民日报举全社之力打造体系化学理化经济宣传融媒体品牌栏目“高质量发展故事汇”。该栏目将以系统性梳理、权威性总结、学理化解读、年轻态表达、融媒体呈现、立体式传播，解读发展故事，感悟思想伟力。

栏目建设包括视频节目、数据库、多形态出版物三项重点工作。视频节目邀请权威专家学者，采用“大地演讲”形式，融合虚拟增强现实等前沿技术，结合实践中的典型案例，通过系统性的学理阐释，揭示经济现象背后所蕴含的经济思想和理论内涵。数据库下设思想论述检索、思想宣传专栏、实践案例等板块，为各界提供学习研究、交流分享的权威平台。与此同时，还将规划推出网络专题、年度合集等多形态出版物。

(责编：王仁宏、高雷)

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