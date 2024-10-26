人民网北京10月25日电 （记者孙阳）近年来，随着建筑行业绿色转型、数字化转型步伐加快，行业标准化体系构建的重要性日益凸显。10月18日至24日，由国际标准化组织（ISO）、中国国家标准化管理委员会、中国建材工业经济研究会等联合主办的2024年国际标准化组织（ISO）建筑和土木工程技术委员会全体会议暨国际装配式建筑技术交流合作论坛在山东省烟台市举办。

会议期间，多位参会嘉宾表示，有效推广应用团体标准，以团体标准推动中国标准向国际标准转化，能够助力中国标准在国际上的推广和应用；同时，搭建国际标准化协作平台，完善交流协作机制，有助于使标准化工作与国际规则深度融合，助力行业高质量发展。

国际标准化组织（ISO）建筑和土木工程委员会主席约翰斯·索格伦在致辞中表示，作为国际标准化组织，ISO 通过制定统一的全球标准，推动技术创新、经济发展和全球合作。中国作为全球建筑行业的重要力量，其在标准化方面的贡献举足轻重。通过积极参与制定国际标准，中国将为全球舞台带来创新与宝贵经验，也有助于提升其建筑行业的国际竞争力。

中国工程院院士、著名建筑结构工程专家江欢成表示，中国作为ISO的常任理事国和重要参与者，始终致力于推动国际标准的制定和推广，为全球建筑业的协调发展贡献中国智慧和中国力量。随着绿色建筑、数字化转型等趋势兴起，建筑行业正迎来深刻变革，需要通过标准化推动建筑行业的创新发展和转型升级。同时，也需要加强国际间的合作与交流，共同应对全球性的挑战和问题。

中国建筑材料工业规划研究院院长、建筑材料工业信息中心党委副书记、中国建材工业经济研究会会长曾令荣表示，标准化是行业质量和创新的保障。中国在标准化战略的引领下，通过国际标准的对接与应用，推动了建筑建材行业的技术进步，尤其是在节能减排、循环利用和智能制造等领域取得了突破性进展。国际标准化组织在这一过程中发挥了重要作用，通过制定一系列技术标准，使全球建筑建材行业在科技创新和环保要求方面迈上了新的台阶。

据悉，为进一步推动我国建筑和土木工程领域标准的国际化进程，加强该领域国内外技术交流合作，促进装配式建筑产业高质量发展，由国际标准化组织（ISO）建筑和土木工程技术委员会于2022年12月表决通过2024年度全体会议在中国举办，并经国家标准化委员会批准。

国际标准化组织装配式建筑分委员会主席尹伯悦主持大会开幕式。受访者供图

国际标准化组织装配式建筑分委员会主席尹伯悦表示，只有通过标准构建，才能打破国与国之间在意识形态、贸易和技术等领域存在的壁垒。标准本身也是高度集成的技术，通过技术集成助力产业质量提升，能够有效推动行业高质量发展。同时，通过持续加强国际交流合作，达成标准化国际化共识，有助于中国企业进一步开拓国际市场，深化国际合作，提升产业竞争力。

据介绍，本次大会聚焦装配式建筑国内外最新进展与未来趋势，来自全球标准领域专家分享了行业前沿科研成果和创新转化实践经验。同时，大会设置8个技术分论坛及6个国际标准化组织分会议，并签署技术合作协议及新的意向性标准。

(责编：王仁宏、高雷)

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