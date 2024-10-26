人民网记者 许维娜

“前三季度增长答卷为我国经济实现《政府工作报告》中设定的‘5%左右’增长目标打下了坚实基础。”日前，国家发展改革委国家信息中心经济预测部世界经济研究室副主任赵硕刚在接受人民网记者专访时表示，综合来看，在中国经济增长动能逐渐优化，宏观政策持续加力，市场预期和信心不断改善的背景，四季度中国经济有望延续稳中向好态势，实现全年预期增长目标。

国家统计局公布的数据表明，前三季度GDP同比增长4.8%，其中三季度增长4.6%，经济运行的总基调保持稳定，9月份多数指标出现边际改善，呈现出企稳回升的趋势。

在赵硕刚看来，其中“稳”是主基调，“进”是大方向。一方面，经济运行“稳”的态势没有改变。面对复杂严峻的外部环境以及国内经济运行中出现的新情况和新问题，我国加大了宏观调控的力度，以确保经济的平稳运行。

这一点从增长、通胀、失业这三大关键宏观指标中便可清晰得见。

前三季度GDP同比增速分别同比增长5.3%、4.7%和4.6%，基本维持在“5%左右”的预期目标附近；物价和就业均保持平稳，前三季度，全国居民消费价格指数（CPI）同比上升0.3%，实现温和上涨；年内城镇调查失业率保持在5.0%～5.3%之间，前三季度平均为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。

另一方面，高质量发展稳中有进的大趋势没有改变。我国经济实现了稳中有进，进中提质。

前三季度国民经济运行稳中有进，向好因素累积增多，其中产业结构的优化调整是重要支撑。对此，赵硕刚进一步阐释：从产业结构看，第三产业继续保持较快增长。前三季度，服务业增加值同比增长 4.7%，占GDP的比重提高至55.9%，较上年同期提升0.3个百分点，对国民经济增长的贡献率达到 53.9%。

消费结构同样也能体现这一特征。从消费结构看，前三季度，全国居民人均服务性消费支出同比增长7.6%，快于居民人均消费支出增速2 个百分点，服务性消费支出占居民消费支出比重提高至47%，比上年同期提升0.9个百分点。

投资结构的变化也反映了经济稳中有进的态势。在经济增长动能转换的大背景下，新增长动能正在加快培育，市场对高技术产业的投资意愿增强。从投资结构看，前三季度，全国高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长9.4%和11.4%，高于全部固定资产投资增速6个和8个百分点。

出口结构方面，经济的稳中有进推动了我国产业升级和产品竞争力提升，使得高附加值出口产品占比稳步提升。从出口结构看，前三季度，我国出口机电产品同比增长8%，占出口比重近六成。高端装备、集成电路、汽车、家用电器出口分别增长43.4%、22%、22.5%和 15.5%。

赵硕刚表示，这些数据充分表明，我国经济在各个层面都呈现出积极向好的发展趋势，产业结构、消费结构、投资结构以及出口结构的协同优化，共同推动着国民经济的稳中有进发展。

高质量发展是新时代的硬道理，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。赵硕刚分析称，“新”正是这一关键环节的着力点。

“在前三季度的经济发展进程中，我国始终以科技创新为引领，全方位统筹推进传统产业的升级改造、新兴产业的培育壮大以及未来产业的前瞻布局，全力加快打造发展新质生产力的步伐。”赵硕刚表示，在此过程中，经济发展的新动能与新优势得以持续增强，这在以下三个方面的数据增势上得到了鲜明体现。

一是前三季度，全国规模以上高技术制造业展现出强劲的发展动力，增加值同比增长9.1%。其中，电子电路制造、集成电路制造、航空航天器及设备制造业等行业更是表现突出，分别增长20.8%、17.3%和12.5%。这些数据清晰地表明，高技术制造业在新质生产力的驱动下，正成为经济增长的重要引擎，不断推动着我国产业向高端化、智能化迈进。

二是新能源产业在这一时期不断茁壮成长壮大。以新能源汽车、锂电池、光伏等为代表的“新三样”绿色产品，凭借其在环保和能源转型方面的优势，市场表现格外亮眼，产量继续保持着快速增长的态势。前三季度，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长33.8%和12.8%。新能源产业的蓬勃发展，不仅为经济增长注入了新的活力，也为我国实现可持续发展目标提供了有力支撑，彰显了新质生产力在绿色发展领域的强大影响力。

三是“互联网+”模式在经济发展中发挥着日益重要的作用，推动线上线下加速融合。直播带货、即时零售等电商新模式如雨后春笋般蓬勃兴起，带动了线上消费的快速增长。前三季度，实物商品网上零售额同比增长7.9%，增速快于社会消费品零售总额4.6个百分点，占社会消费品零售总额的比重上升至25.7%。这一数据变化反映出，在新质生产力的推动下，消费模式不断创新，消费市场的活力得到进一步激发，为经济的稳定增长提供了有力保障。

(责编：王仁宏、高雷)

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