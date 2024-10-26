圆满完成！首颗可重复使用返回式卫星上天入地干了啥
中国航天在可持续发展路上不断自主创新再突破。
10月24日，国家航天局在京举办实践十九号卫星载荷交付仪式，标志着该卫星工程返回任务圆满完成。此次交付的实践十九号卫星搭载载荷包括主粮作物、经济作物、微生物航天育种载荷以及空间技术试验载荷等20大类。
1970年4月24日，我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功，拉开了中华民族探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序幕。时光荏苒，在“两弹一星”精神的照耀下，实践十九号卫星正书写着我国卫星发展史上新的篇章。
9月27日发射升空，10月11日成功回收，作为我国首颗可重复使用返回式技术试验卫星，实践十九号不但能“上天”，还能“入地”，甚至可以像“孙大圣”一样反复遨游于天地间。
一来一回的旅途中，该卫星充分发挥了新一代返回式空间试验平台“育种周期短、搭载效率高”优势，圆满完成了近千个种质资源空间育种试验，为我国种质资源创新提供了重要的技术支撑，也为国产元器件、原材料等提供了珍贵的在轨验证机会，为我国航天技术的自主创新和可持续发展夯实了基础。
同时，卫星还搭载了泰国、巴基斯坦等国家的种质资源和多个科学试验载荷，为打造国际航天合作新生态、推动全球科技创新作出了重要贡献。
实践十九号卫星有这些特点——
首先是“可重复”。早在1975年，我国就完成了首颗返回式卫星成功发射和安全回收，成为当时世界上第三个掌握返回技术的国家。
实践十九号卫星能荣获“首颗”殊荣，是因其回收舱突破了可重复使用技术，卫星平台可以重复使用10次以上，做到了可重复往返天地之间，从而大幅降低了制造成本、提升了使用效率。
此外，该卫星还具备提供更高品质的微重力环境能力，可为高端微重力实验提供更高品质的微重力环境保障。
实践十九号卫星上天入地“干大事”——
在新技术试验方面，卫星在轨开展了微重力氢气制备技术、低频磁通信技术、充气密封舱技术、无线功率传输技术、气动参数测量技术、功能梯度防热材料、低膨胀系数结构等新技术试验。
在空间科学实验方面，卫星共搭载了合金熔体扩散行为研究、非晶合金结构及表面原子动力学、碳纳米材料与器件、固体催化剂材料、口腔医学材料研究、手性药物研究、微生物产药分子学机制研究等空间科学实验载荷。
在自主可控元器件方面，共搭载了DSP数字信号处理器、超高速光通信处理器、高可靠双核处理器等27种国产器件。
实践十九号卫星未来可期——
由于新一代返回式卫星平台独特的低阻力、低扰动设计，卫星在轨运行期间，可为有效载荷创造高品质的微重力环境以及真空、空间辐射等综合轨道环境，并且完成试验后可及时携带载荷或者样品返回地球，效率高、灵活性高。
该卫星是一个可实现载荷天地便捷往返、能够提供高品质试验服务的空间试验平台，可广泛服务于空间科学实验、航天新技术验证，以及航天育种、空间制药、空间材料制造等领域，应用与合作前景十分广阔。（记者宋晨）
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