近日，西南大学生物多样性保护与利用研究中心邓洪平教授团队在对重庆五里坡国家级自然保护区葱坪亚高山草甸开展植物多样性监测时，发现了石竹科孩儿参属的一个新物种。为纪念著名植物学家方文培对川渝地区植物研究作出的突出贡献，研究团队将该植物新种命名为方氏孩儿参。

孩儿参属植物有其独特的特点：茎顶端的花为开花受精花，通常不结实；茎基部的花为闭花受精花，缺花瓣，结实；植株具块根。其中孩儿参的块根为常用中药，中药名叫太子参。方氏孩儿参形态上与异花孩儿参较为相似，但新种植株叶片小，叶片同型，具匍匐茎，顶端分枝，数个块根呈串珠状排列，种子表面有微小刺状突起，与异花孩儿参具有明显区别。

据了解，重庆五里坡国家级自然保护区位于重庆东北部巫山县，重点保护亚热带常绿阔叶林及野生动植物。2021年，重庆五里坡国家级自然保护区成为世界自然遗产地。此次发现方氏孩儿参的五里坡葱坪亚高山湿地草甸即位于五里坡国家级自然保护区范围内，有着300公顷亚高山泥炭藓沼泽湿地生态系统，是重庆市保存最为完好的亚高山湿地草甸生态系统，具有丰富的动植物资源。（记者黄汉鑫、张国圣）

(责编：王仁宏、申佳平)

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