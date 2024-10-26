日前，贵州绥阳双河洞第23次国际洞穴科学考察成果新闻发布会在贵州绥阳双河洞国家地质公园举行。来自中国、法国、葡萄牙、西班牙等国的洞穴专家参会。

科考成果显示，目前双河洞共有115个洞口相连通，长度刷新至437.1公里，纵深维持在912米，仍为世界第三、亚洲第一长洞。自20世纪80年代末以来，双河洞已历经22次国际联合科学考察。在多年的科考探测活动中，科考队发现了大量地质遗迹点以及许多古生物化石、洞穴生物，为洞穴地质、环境、生物多样性研究提供了丰富且极具价值的研究材料。随着探测进程的持续推进，双河溶洞群中部分未连通洞道相继并入双河洞系统，且规模体量不容忽视，成为近年来数据增长的主要贡献源。在中外科考专家的共同努力下，双河洞的长度一次次被刷新。

自第22次国际联合科学考察结束到现在，双河洞古生物化石的数量和种类均有所增加。科考人员陆续在双河溶洞群的根洞、金竹林湾风洞、陈华塘水洞和大路坎消坑等新发现大熊猫个体化石6具（其中本次科考期间新发现2具），以及中华鬣羚、苏门答腊犀等大量有蹄类动物化石材料。

据悉，双河洞庞大的洞穴网络中遗存了大量哺乳动物化石、亚化石，其中包括一些东亚最具代表性的物种，为系统认识东亚大陆季风区第四纪古环境变化、古动物地理等问题提供了独特的科研序列素材。 （记者陈冠合、吕慎）

(责编：王仁宏、申佳平)

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