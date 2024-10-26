记者从国家能源集团获悉，10月24日，融合光谱煤质快速检测技术正式发布，并首次在煤炭生产、电力、运输、化工等全产业链成功示范应用，标志着我国煤炭数质量管控迈入人工智能时代。

该技术是一项集煤质快检核心装置、AI模型与数质量管控平台于一体的原创性技术，由国家能源集团和中国电子科技集团旗下海康威视联合研发。该技术实现了对煤炭成分中热值、水分、灰分、硫分的精准检测，攻克了传统煤炭检测技术检测数据延迟、失真及成本高等难题。

10月24日10点，在国家能源集团准能集团黑岱沟露天煤矿，安装于准能选煤厂785商品煤胶带机中部的煤质快检核心设备，正在对当天装车外运的商品煤煤质进行实时检测。仅两分钟后，涵盖发热量、水分、灰分、硫分等多项指标的数据信息已传输到下游用煤单位。这套设备可实现当天10列装车共计4.1万吨商品煤全部过检，每车传输10组数据，一天共传输100组数据。

煤炭是国家能源的基石，2023年我国原煤生产和进口煤量共计51.84亿吨，全国规模以上煤炭企业营收达3.5万亿元。煤炭质量数据是煤炭生产、销售结算、利用的关键基础数据。长久以来，依赖化学手段的传统煤质检测技术，存在过程复杂、操作差异大、流程长、数据缓、风险大、结算周期长等诸多问题，制约了煤炭清洁高效利用。

相较于至少8小时的传统检测周期，融合光谱煤质快速检测技术在整列车采样完成后仅需2分钟就可获取检测结果。同时，单列车的检测煤量可达1吨以上，是传统1克煤样检测量的百万倍。

该技术也为煤炭消费领域带来了重要突破。在中国华能集团锡林郭勒热电厂，煤质快检与皮带秤数据的不落地快速结算模式，实现煤炭数质量数据的自动获取和实时结算，检测精度达到传统煤质检测水平，交易资金沉淀成本大幅降低，每月可减少资金成本17余万元。

国家能源集团相关负责人表示，计划到今年底，将在新疆、宁夏、晋陕蒙核心区、蒙东四大产煤区相关矿点、外购煤站台和部分电力、煤化工企业部署应用80多台煤质快检装置，将实现对煤炭、电力、港口、化工等上下游的煤质快检覆盖。（姚亚奇）

《光明日报》（2024年10月25日 04版）

(责编：王仁宏、申佳平)

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