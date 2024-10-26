全总设立专项资金 各地将陆续开展各级工匠人才培育工作
中华全国总工会新闻中心25日举行贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》(以下简称《意见》)新闻发布会。会上，全国总工会相关负责人表示，2024年，全国总工会开始实施大国工匠人才培育工程，出台《大国工匠人才培育工程实施办法(试行)》，设立大国工匠培育和激励保障专项资金。在全总示范指导下，各地将陆续开展各级工匠人才培育工作。
10月25日，全国总工会新闻中心举行贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》新闻发布会。 记者 张祥毅 摄
据介绍，《意见》明确到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠，以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引领，带动一流产业技术工人队伍建设。
“大力培养大国工匠、高技能人才是深化改革的重中之重。”全国总工会劳动和经济工作部副部长、一级巡视员姜文良表示，全国总工会历来重视大国工匠工作。2024年，全国总工会开始实施大国工匠人才培育工程，出台《大国工匠人才培育工程实施办法(试行)》，设立大国工匠培育和激励保障专项资金。在全总示范指导下，各地将陆续开展各级工匠人才培育工作。
他指出，大国工匠人才培训营是大国工匠人才培育工程的标志性项目。经各级层层选拔推荐，筛选出首批220名行业领军技能人才作为培育对象，已在清华大学开班；劳模工匠创新工作室是企业培养工匠人才的重要平台。2024年准备重点支持建设200家。
姜文良表示，2015年，全国总工会设立了职工创新补助资金，重点支持劳模和工匠人才创新工作室创新项目，截至目前已补助一线职工创新项目329项，累计发放补助资金5395万元。据不完全统计，已结项补助项目累计产生创新成果达1162个，获得国家发明专利、新型实用专利、外观专利等授权610个，发表专著和论文330篇，形成其他各类知识产权222个，项目成果荣获国家级、省市级等各级各类奖项232项。2024年起，职工创新补助资金由640万元/年增加至1500万元/年。 (记者 余湛奕)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 四季度中国经济有望延续稳中向好态势 实现预期增长目标可期
- “前三季度增长答卷为我国经济实现《政府工作报告》中设定的‘5%左右’增长目标打下了坚实基础。”日前，国家发展改革委国家信息中心经济预测部世界经济研究室副主任赵硕刚在接受人民网记者专访时表示，综合来看，在中国经济增长动能逐渐优化，宏观政策持续加力，市场预期和信心不断改善的背景，四季度中国经济有望延续稳中向好态势，实现全年预期增长目标。…
- 评论
- 关注