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全总设立专项资金 各地将陆续开展各级工匠人才培育工作

2024年10月26日10:16 | 来源：中国新闻网
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　　中华全国总工会新闻中心25日举行贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》(以下简称《意见》)新闻发布会。会上，全国总工会相关负责人表示，2024年，全国总工会开始实施大国工匠人才培育工程，出台《大国工匠人才培育工程实施办法(试行)》，设立大国工匠培育和激励保障专项资金。在全总示范指导下，各地将陆续开展各级工匠人才培育工作。

　　10月25日，全国总工会新闻中心举行贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》新闻发布会。　 记者 张祥毅 摄

　　据介绍，《意见》明确到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠，以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引领，带动一流产业技术工人队伍建设。

　　“大力培养大国工匠、高技能人才是深化改革的重中之重。”全国总工会劳动和经济工作部副部长、一级巡视员姜文良表示，全国总工会历来重视大国工匠工作。2024年，全国总工会开始实施大国工匠人才培育工程，出台《大国工匠人才培育工程实施办法(试行)》，设立大国工匠培育和激励保障专项资金。在全总示范指导下，各地将陆续开展各级工匠人才培育工作。

　　他指出，大国工匠人才培训营是大国工匠人才培育工程的标志性项目。经各级层层选拔推荐，筛选出首批220名行业领军技能人才作为培育对象，已在清华大学开班；劳模工匠创新工作室是企业培养工匠人才的重要平台。2024年准备重点支持建设200家。

　　姜文良表示，2015年，全国总工会设立了职工创新补助资金，重点支持劳模和工匠人才创新工作室创新项目，截至目前已补助一线职工创新项目329项，累计发放补助资金5395万元。据不完全统计，已结项补助项目累计产生创新成果达1162个，获得国家发明专利、新型实用专利、外观专利等授权610个，发表专著和论文330篇，形成其他各类知识产权222个，项目成果荣获国家级、省市级等各级各类奖项232项。2024年起，职工创新补助资金由640万元/年增加至1500万元/年。 (记者 余湛奕)

(责编：王仁宏、申佳平)
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