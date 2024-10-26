全球首个AI电子顺磁共振波谱仪发布
2024年10月26日10:16 | 来源：光明网-《光明日报》
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日前，国仪量子发布全球首个AI电子顺磁共振波谱仪，该系列产品不仅具备AI功能，还将关键核心指标——信噪比提至全球最高水平的10000：1，取得顺磁共振波谱学领域的重大突破。
电子顺磁共振技术（以下简称“EPR”）是检测材料中未成对电子结构和动力学的重要方法，广泛应用于化学、物理、医学等领域。然而，获取和分析EPR谱图面临许多挑战，如低信噪比、多参数和模型复杂等。AI具有强大的数据处理和知识获取能力，为优化、拟合、解释和预测EPR谱图提供了有效工具和方法。
此次发布的新产品不仅大幅提升了仪器检测的精准度，还具有AI驱动的谱图解析、智能文献关联两大核心能力。团队研究人员许克标介绍，AI驱动的谱图解析覆盖90%样品类型的AI解谱功能，将原本需要数小时甚至数天的复杂分析过程缩短至几分钟，这一功能的普及意味着EPR将在更广泛的科研领域发挥关键作用；智能文献关联能自动链接全球文献数据库，为研究者提供高度相关的学术资源，将大幅提升研究效率和精度，更有助于促进跨学科创新和突破。（记者丁一鸣、常河）
《光明日报》（2024年10月25日 08版）
(责编：王仁宏、申佳平)
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