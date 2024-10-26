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聚焦高价值市场 国产智能手机加快全球市场布局

人民网记者 夏晓伦
2024年10月26日10:39 | 来源：人民网
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在全球经济格局不断演变的当下，中国企业的全球化进程正步入一个全新的阶段。过去，众多企业凭借规模扩张在海外市场崭露头角，但如今，追求高价值的发展模式成为主流趋势。

以智能手机行业为例，随着全球经济的逐步复苏，智能手机市场呈现出积极的回暖态势。市场研究机构Counterpoint预计，2024年全球智能手机出货量将达到12.3亿部，同比增长5%，结束连续两年的下滑局面。

市场调研机构Canalys则预测，从2024年至2028年，智能手机市场的年复合增长率约为2%。这一增长趋势为手机厂商提供了更为广阔的市场空间，尤其是在高端市场领域。

同时，中国手机企业全球化也面临诸多挑战。专家建议，在品牌建设上，需深入了解不同市场文化习惯来定制策略。需要严格遵守当地的知识产权与法律法规，并防范专利诉讼风险。此外，供应链和物流管理复杂，需协调不同国家地区环节，优化运营。产品要适配不同市场需求，生态系统建设也需完善以吸引开发者。

以国产智能手机品牌OPPO为例，其依靠深厚的技术积累、精准的市场策略以及对本地化运营的理解，在全球商业版图实现了布局，也在全球中高端手机市场中占据了重要地位。

据了解，自2009年开启新时期的全球化探索以来，OPPO通过“渐进式路线”，逐步深入全球市场。OPPO以泰国为起点，从东南亚市场起步。2018年，进入欧洲市场，发布旗舰手机Find X。2020年，登陆拉美市场，进军墨西哥，并在2024年积极开拓巴西、阿根廷等市场，持续挖掘新兴市场潜力。截至2024年，业务已覆盖全球五大洲的70多个国家和地区，海外出货量占比约60%，成为公司业务增长的重要驱动力。

 近日，OPPO Find X8系列全球发布，其全球化进程进入新阶段。该系列产品将在亚太、欧洲、拉美等多个主要市场销售，借助在影像、AI等领域的创新突破，再度布局全球高端市场。

“我们全球化成功的秘诀，就在于始终坚持产品主义，深入本地化运营以及持续创新产品，不断为消费者带来更好的产品体验。”OPPO首席产品官刘作虎表示。

在生产制造方面，OPPO已在全球7个国家投资建厂，实现了生产制造的全球化和本地化。同时，通过数字化管理系统，实现了总部与全球生产系统的高效联动，有效控制成本、提升效率。

 在销售服务领域，OPPO在全球拥有30万 + 家零售店和约6.5万销售服务人员，深入市场毛细血管。2024年，投入超6000万美元对零售门店进行3.0 pro升级，结合本地文化创新零售模式，为用户提供更加个性化、场景化的购物体验。

业内人士分析指出，国产智能手机品牌不断为全球消费者带来更多高品质、高附加值的产品与服务，并有望进一步巩固其在全球高端手机市场的地位，持续推动中国企业在全球化道路上迈向更高价值的新阶段。

(责编：王仁宏、高雷)
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